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Η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δικαιώθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας κρίθηκε πως πρέπει να τιμωρηθεί για τη συμπεριφορά του στο Παλέ, την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δικαιώθηκε μετά από καταγγελία της στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ αναφορικά με τον ανάρμοστη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη.

Συγκεκριμένα ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, έκρινε ένοχο τον τεχνικό των «ερυθρολεύκων», τιμωρώντας τον με 6.000 πρόστιμο, ενώ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός δέχθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για αντικειμενική ευθύνη.

Θυμίζουμε, ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δυο τεχνικές ποινές από την αναμέτρηση με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να αποκαλεί «νούμερα» τους διαιτητές.