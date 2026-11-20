Η καλή παρουσία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυξάνει σημαντικά τα έσοδά τους από το τηλεοπτικό συμβόλαιο.

Ανοδική πορεία ακολουθεί η παρουσία των ελληνικών ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA και τα κέρδη είναι πολλά. Η 10η θέση για την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την άνοδο των ομάδων στο επίσημο ranking της UEFA, αυξάνει σημαντικά τα έσοδά τους από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει πως οι καλές ευρωπαϊκές πορείες, αυξάνουν σημαντικά τα εγγυημένα έσοδα των ελληνικών ομάδων από το νέο μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο της Ελλάδας για την τετραετία 2027-31.

Αναλυτικά:

Ατόφιο χρυσάφι αποτελεί πλέον για τις ομάδες μας, με δεδομένο το νέο μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο της Ελλάδας για την τετραετία 2027-31, η θέση τους στο επίσημο ranking της UEFA και αποτελεί για εκείνες, πλην της εθνικής προσπάθειας για τη 10η θέση, επιτακτική ανάγκη η βελτίωση του συλλογικού τους συντελεστή!

Με το νέο φορμάτ διεξαγωγής των διασυλλογικών διοργανώσεων ο συντελεστής κάθε ομάδας και η κατάταξή της στη βαθμολογία συλλόγων της UEFA δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε… Ισχυροί ή ανίσχυροι και καλύτερη τύχη στις κληρώσεις είτε των καλοκαιρινών προκριματικών ή και για τον καταρτισμό των αντιπάλων στη League Phase των τριών διοργανώσεων.

Ο συντελεστής και η κατάταξη στη βαθμολογία της UEFA και κατά συνέπεια η θέση τους από πλευράς ranking στην 36άδα κάθε League Phase έχει άμεση σχέση με τη διανομή των λεγόμενων εγγυημένων χρημάτων, δηλαδή του ποσού που δεν εξαρτάται από την αγωνιστική παρουσία και τα αποτελέσματα και που πέρα από το εγγυημένο ποσό συμμετοχής σε κάθε League Phase έχει να κάνει με το value pillar, αυτό που παλαιότερα όλοι γνωρίζαμε ως market pool.

Aκριβώς σε αυτό το σημείο έρχεται στην επόμενη τετραετία να συνυπολογιστεί για το ταμείο των ομάδων μας η σημαντική αύξηση του τηλεοπτικού συμβολαίου της Ελλάδας. Στην τρέχουσα τριετία ήταν το 26ο στο σύνολο των 55 μελών της UEFA, στην επόμενη τετραετία αναμένεται να είναι το έκτο με όγδοο καλύτερο στην Ευρώπη, αμέσως μετά τις μεγάλες ευρωπαϊκής αγορές!

Πόσο επηρεάζει αυτό τις ομάδες μας; Αμεσότατα… Και αυτό γιατί το μεγαλύτερο (75%) κομμάτι του πάλαι ποτέ market pool επιστρέφει στις ομάδες της League Phase μέσω της κατάταξής τους από το 1 έως το 36 επί τη βάσει του τηλεοπτικού συμβολαίου της χώρας τους σε συνδυασμό με τον 5ετή τους συντελεστή. Το υπόλοιπο 25% διανέμεται με βάση τα αποτελέσματα κάθε ομάδας την τελευταία δεκαετία, δηλαδή τον αντίστοιχο 10ετή τους συντελεστή.

Κάθε θέση σε αυτή την κατάταξη απέδιδε μέχρι και φέτος 935.000 ευρώ για το Champions League και αντίστοιχα 217.000 για το Europa League και 62.000 για το Conference!

Η 36η ομάδα της κατάταξης (ας επικεντρωθούμε στο Champions League) δικαιούται ενός τέτοιο μεριδίου, η 35η 935.000Χ2, η 34η 935.000 Χ3 και η πρώτη… 935.000Χ36! Αυτό το μερίδιο αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ από του χρόνου γιατί υπάρχει σημαντική αύξηση στο σύνολο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της επόμενης 4ετίας αλλά δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί από την UEFA.

Να το δούμε στην πράξη. Η ΑΕΚ εφέτος σε αυτή την κατάταξη για το European part του value pillar ήταν μόλις 34η στο σύνολο των 36 ομάδων από πλευράς τηλεοπτικού συμβολαίου, ξεπερνώντας μόλις τη Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν και την Σαχτάρ με το χαμηλό τηλεοπτικό συμβόλαιο της Ουκρανίας. Από πλευράς 5ετούς συντελεστή ήταν επίσης χαμηλά (31η) ξεπερνώντας μόνο τις ΛΑΣΚ, Κόμο, Λανς, Βίκινγκ και Σαμπάχ.

Με αυτά τα δεδομένα η τελική της κατάταξή της για το European part του value pillar ήταν στην 35η θέση, κάτι που σημαίνει ότι εισέπραξε μόλις δύο μερίδια, συνολικά 1.870.131 ευρώ. Στο δεύτερο κομμάτι του value pillar (10ετής συντελεστής) ήταν 29η και εισέπραξε οχτώ μερίδια, συνολικά 2.766.769 ευρώ.

Με 4.636.900 ευρώ ήταν μόλις η 34η ομάδα στο σύνολο των 36 με έσοδα από το πάλαι ποτέ market pool. Aπό πλευράς εγγυημένων εσόδων ακριβώς λόγω του χαμηλού ελληνικού τηλεοπτικού συμβολαίου αλλά και του δικού της χαμηλού συντελεστή η ΑΕΚ σε εγγυημένα έσοδα είχε περισσότερα μόνο από την πρωτάρα Σαμπάχ…

Αν ίσχυε το νέο ελληνικό τηλεοπτικό συμβόλαιο της επόμενης τετραετίας αντί για 34η στο media ranking θα ήταν αυτόματα 22η και παρά τον χαμηλό 5ετή της συντελεστή η τελική της θέση από 35η θα ήταν δεδομένα ανάμεσα σε 28 και 30, κάτι που σημαίνει ότι το αντίστοιχο έσοδό της από το European part του value pillar θα ήταν κοντά στα πέντε με έξι εκατομμύρια περισσότερα και τα εγγυημένα της έσοδα από τη συμμετοχή της στο Champions League θα εκτοξεύονταν από τα 23,5 πολύ κοντά στα 30 εκατ. ευρώ.

Και μιλάμε με τα ισχύοντα χρηματικά μπόνους της διοργάνωσης, τα οποία όμως αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά στον επόμενο κύκλο, κάτι που αυτόματα θα σήμαινε κοντά στα δέκα εκατομμύρια ευρώ περισσότερα.

Για να καταλάβουμε το πόσο σημαντικός καθίσταται πλέον ο 5ετής συντελεστής των ομάδων, αν μιλούσαμε για τον Ολυμπιακό που εκτός από την 22η θέση στο media ranking θα ήταν και 23ος στην κατάταξη των 36 ομάδων από πλευράς 5ετούς συντελεστή (και ψηλότερα και από πλευράς 10ετούς συντελεστή) τα εγγυημένα του έσοδα από τη συμμετοχή στη διοργάνωση (χωρίς να υπολογίζονται τα αγωνιστικά μπόνους) θα εκτοξεύονταν πάνω από τα 40 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 30 της περσινής συμμετοχής του.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ελληνικές ομάδες δεν πρέπει να χάσουν την μεγάλη ευκαιρία να βελτιώσουν περαιτέρω τη θέση τους στο UEFA ranking. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που και οι τέσσερις κύριοι εκπρόσωποί μας κινούνται κοντά στο top-50.

To αβαντάζ βεβαίως το έχει ο Ολυμπιακός που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 28η θέση στη βαθμολογία της UEFA και κάλλιστα μπορεί να τελειώσει τη σεζόν στην 25η. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 59η θέση, αλλά έχει την ατυχή συγκυρία ότι δεν μπορεί να βελτιώσει εφέτος, παρά μόνο να… χειροτερεύσει τη θέση του λόγω της απουσίας του από τη Ευρώπη και είναι πιθανό να τον ξεπεράσει ο 63ος Παναθηναϊκός με το τεράστιο αβαντάζ της περαιτέρω εκμετάλλευσης της συμμετοχής του στο Conference League. Στην 70η θέση βρίσκεται η ΑΕΚ που βεβαίως χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια συγκέντρωσης πόντων στο Champions League.

Kαι για τις τέσσερις ομάδες μας τα πράγματα από την επόμενη σεζόν θα είναι πολύ πιο ευνοϊκά γιατί όλες, όπως και η χώρα μας, θα βγάλουν από τον 5ετή συντελεστή τους την καταστροφική σεζόν 2022-23.