Το Περιστέρι Betsson αντιμετωπίζει την Δόξα Λευκάδας Elabet το Σάββατο (21/11) στις 17:00 εκτός έδρας, και ο Τάι Νίκολς δήλωσε ότι θα ήταν ιδανικό οι Περιστεριώτες να μπουν στην διακοπή με νίκη.

Όσον αφορά τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου (4-3), η οποία προέρχεται από νίκη επί της Μυκόνου, ο Νίκολς υπογράμμισε το ατομικό ταλέντο των μονάδων της Λευκάδας (3-4) και τον έλεγχο των ριμπάουντ.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η Δόξα Λευκάδας διαθέτει μια καλή ομάδα. Πηγαίνουν πολύ καλά φέτος στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Κέρδισαν πολύ καλές ομάδες, οπότε δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τους υποτιμήσουμε. Δουλεύουμε όλη την εβδομάδα πάνω στο πλάνο του προπονητή μας γι’ αυτό το ματς, οπότε είμαστε πολύ προσηλωμένοι στο παιχνίδι. Θα ήταν ιδανικό να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας πηγαίνοντας στη διακοπή του πρωταθλήματος μ’ ένα θετικό αποτέλεσμα.

Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε τους παίκτες που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση για τον αντίπαλο μας. Εφόσον το πετύχουμε αυτό και ελέγξουμε τα ριμπάουντ, τότε θεωρώ πως έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι».

