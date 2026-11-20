Ένα περιστατικό με drone έφερε στο προσκήνιο ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας της τακτικής προετοιμασίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο χειριστής που κατέγραψε από αέρος την προπόνηση της ομάδας στο Κάρινγκτον ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η απόφασή του ήταν λανθασμένη, ενώ παράλληλα απέσυρε το σχετικό βίντεο από το κανάλι του στο YouTube.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, κατά την πρώτη προπόνηση της Γιουνάιτεντ υπό τον νέο προπονητή, Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Το υλικό δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από λογαριασμό με την ονομασία «CC OVERVIEW», προκαλώντας ενδιαφέρον, καθώς έδινε μια πρώτη εικόνα από τη δουλειά του Αργεντινού τεχνικού με τη νέα του ομάδα.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, ο χειριστής εξήγησε ότι η πτήση του drone ήταν σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η καταγραφή και η δημοσιοποίηση της προπόνησης δεν ήταν σωστή επιλογή από ηθικής πλευράς.

Όπως ανέφερε, αρχικός του στόχος ήταν να εξασφαλίσει εικόνες του Ποτσετίνο με την προπονητική εμφάνιση της Γιουνάιτεντ, ώστε οι φίλαθλοι να έχουν την ευκαιρία να τον δουν για πρώτη φορά στον νέο του ρόλο.

Παρά την αρχική του πρόθεση, αναγνώρισε ότι ξεπέρασε τα όρια και ζήτησε συγγνώμη τόσο από τον σύλλογο όσο και από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η ενέργειά του δεν θα επηρεάσει την προετοιμασία της ομάδας ή την εξέλιξη κάποιου αγώνα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε εκτιμήσει λανθασμένα την κατάσταση, θεωρώντας πως η κάμερα θα κατέγραφε μόνο τις ασκήσεις προθέρμανσης και πως η προπόνηση θα ήταν ανοιχτή στην παρουσία διαφορετικών μέσων ενημέρωσης.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η απόφασή του δεν συνδέεται με τη Λίβερπουλ ή οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιρικό σύλλογο. Τέλος, επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη διαγράψει το βίντεο από το κανάλι του.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο ανέλαβε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυτή την εβδομάδα, αφήνοντας την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας ανδρών των ΗΠΑ. Η άφιξή του ακολούθησε την αποχώρηση του Μάικλ Κάρικ και συνοδεύεται από μια ιδιαίτερα απαιτητική πρώτη αποστολή.

Την Κυριακή, η Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λίβερπουλ, σε μια αναμέτρηση με μεγάλη βαθμολογική σημασία. Η ομάδα του Μάντσεστερ βρίσκεται στη 18η θέση, με μόλις μία νίκη στις πρώτες δέκα αγωνιστικές, ενώ η αντίπαλός της καταλαμβάνει την τέταρτη θέση της κατάταξης.