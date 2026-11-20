Ο Μικέλ Αρτέτα επιβεβαίωσε πως ο Άγγλος μεσοεπιθετικός δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στη δράση και θα χρειαστεί περίπου τέσσερις επιπλέον εβδομάδες αποθεραπείας.

Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Μπουκάγιο Σάκα στην αγωνιστική δράση, με την Άρσεναλ να καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της για ακόμη έναν μήνα.

Ο Άγγλος διεθνής είχε τραυματιστεί στον τετρακέφαλο πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία ενός μήνα. Έτσι, υπήρχε η προσδοκία πως θα μπορούσε να επιστρέψει μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων και να τεθεί ξανά στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα.

Ωστόσο, η εξέλιξη της αποθεραπείας του δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο προπονητής της Άρσεναλ ενημέρωσε πως ο Σάκα θα χρειαστεί ακόμη τέσσερις εβδομάδες προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.