Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», όπου το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 15:00.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, η απόφαση ελήφθη για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απαγόρευση αφορά μόνο την οργανωμένη μετακίνηση και όχι τους μεμονωμένους φιλάθλους. Φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται άρα να βρεθούν στις εξέδρες κανονικά, μεταβαίνοντας στο γήπεδο μεμονωμένα.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
«Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GREEK BASKET LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 22/11/2026 και ώρα 15:00, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».