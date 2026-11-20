Χωρίς οργανωμένη μετακίνηση φίλων του Ολυμπιακού θα διεξαχθεί την Κυριακή (22/11, 15:00) η αναμέτρηση με την Καρδίτσα, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», όπου το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 15:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, η απόφαση ελήφθη για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απαγόρευση αφορά μόνο την οργανωμένη μετακίνηση και όχι τους μεμονωμένους φιλάθλους. Φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται άρα να βρεθούν στις εξέδρες κανονικά, μεταβαίνοντας στο γήπεδο μεμονωμένα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας



«Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GREEK BASKET LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 22/11/2026 και ώρα 15:00, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».