Αναλυτικά:
Τερματοφύλακες: Νικόλαος Ιορδανόπουλος (ΑΕΚ), Δημήτριος Παπαζυγούρας (Αστέρας AKTOR), Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ).
Αμυντικοί: Βαλέριο Βαρσαμίδης (VFB Stuttgart), Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Γεώργιος Ίτσκος (ΠΑΟΚ), Άγγελος Κολιός (Ολυμπιακός), Δημήτριος Κωνσταντάκης (1.FC Nuremberg), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Θεμιστοκλής Μυλωνάς (Παναιτωλικός), Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ).
Μέσοι: Νικόλαος Αντωνίου (ΑΕΚ), Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός), Γεώργιος Κασίμος (Παναθηναϊκός), Άγγελος Κορμανός (ΑΕΚ), Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός).
Επιθετικοί: Μενέλαος Ζήτρος (Άρης), Χρήστος Κακάλης (ΠΑΟΚ), Άγγελος Λιάκος (ΠΑΟΚ), Γρηγόριος Μπαλάφας (Παναιτωλικός), Μιχαήλ-Άγγελος Παναγιωτάκης (ΟΦΗ), Ιωάννης Τσαβούρογλου (Ολυμπιακός).