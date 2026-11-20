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Δύο φιλικά παιχνίδια με την Ολλανδία στο Άρνεμ θα δώσει η Εθνική Κ16 στις 24 και στις 26 Νοεμβρίου και ο Απόστολος Παπαβασιλείου ανακοίνωσε τις κλήσεις.