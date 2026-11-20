Ο Ηρακλής ενισχύθηκε στις θέσεις των γκαρντ με τον Μιχάλη Λιάπη, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για τέταρτη θητεία.

Θυμίζουμε ότι ο Λιάπης είχε αγωνιστεί στον Ηρακλή το 2018/19, το 2022/23 και το 2024/25.

Η ανακοίνωση του «Γηραιού»:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Μιχάλη Λιάπη, που επιστρέφει στην ομάδα μας, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.



Να σημειωθεί ότι ο 31χρονος παίκτης συμμετέχει από τα τέλη Σεπτεμβρίου στις προπονήσεις της ομάδας, ενώ θα είναι μέλος της για πρώτη φορά στην πρώτη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.



Ο Μιχάλης Λιάπης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Μαρτίου του 1995. Έχει ύψος 1,92 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guards.



Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στον ΕΟ Σταυρούπολης. Το 2009 τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ και τη σεζόν 2011-2012 έκανε το ντεμπούτο του στην επαγγελματική ομάδα, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2016, έχοντας συνολικά 82 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα και 34 στο EuroCup.



Το καλοκαίρι του 2016 μετακόμισε στη Ρόδο για λογαριασμό του Κολοσσού, πατώντας παρκέ σε 19 παιχνίδια.



Την επόμενη σεζόν (2017-2018) αγωνίστηκε στη Ρουμανία, με τη φανέλα της Politehnica CSS Unirea, μετρώντας 5,3 πόντους, δύο ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο, κατά μέσο όρο σε τέσσερις αγώνες, ενώ το καλοκαίρι του 2018 αγωνίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στην Ισλανδία και την Grindavik.



Την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 επέστρεψε στην Ελλάδα για την πρώτη του θητεία στον Ηρακλή, έχοντας 6,9 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,5 κλεψίματα, σε 13 αγώνες, πανηγυρίζοντας την άνοδο στην Α1.



Η σεζόν 2019-2020 τον βρήκε και πάλι στον Κολοσσό, καταγράφοντας 16 συμμετοχές στην Α1.



Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 αγωνίστηκε στον Χαρίλαο Τρικούπη, προσφέροντας 7,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,4 κλεψίματα, σε 29 ματς.



Την επόμενη σεζόν (2022-2023) έγινε για δεύτερη φορά κάτοικος Ιβανώφειου και σε 32 παιχνίδια τα νούμερά του ήταν: 8,2 πόντοι, 4 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ.



Τη σεζόν 2023-2024 ήταν παίκτης του Εσπέρου Λαμίας, έχοντας 7,2 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,2 κλεψίματα, σε 32 παιχνίδια.



Επιστροφή στον Ηρακλή την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και στο τέλος της πανηγύρισε μια ακόμη άνοδο στη GBL. Σε 33 αναμετρήσεις μέτρησε 3,2 πόντους και 2 ριμπάουντ.



Πέρυσι (2025-2026) αγωνίστηκε στην Καρδίτσα, έχοντας συνολικά 13 συμμετοχές».