Η πρωτοπόρος της Μπουντεσλίγκα Μπάγερν υποδέχεται την Κολωνία, η οποία βρίσκεται στη 15η θέση έπειτα από εννέα αγωνιστικές. Στην Ισπανία, η 7η Αθλέτικ Μπιλμπάο φιλοξενεί τη 13η Εσπανιόλ, με τις δύο ομάδες να έχουν στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες.

Τέσσερις διαδοχικές νίκες μετράει η Μπάγερν απέναντι στην Κολωνία. Παραμένει αήττητη στις 22 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις (20-2-0).

Μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, η Μπάγερν επέστρεψε στις υποχρεώσεις της με νίκη με σκορ 2-1 επί της Μάιντς στην προηγούμενη αγωνιστική. Παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με απολογισμό 6-3-0 και τέρματα 29-9. Έχει σημειώσει τουλάχιστον δύο γκολ στα 12 τελευταία παιχνίδια της, ενώ στην «Αλιάντς Αρένα» πιέζει από νωρίς και δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Ο προπονητής της, Κομπανί, θα καθίσει στον πάγκο έπειτα από απουσία ενός μηνός, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε. Την Τετάρτη οι Βαυαροί αγωνίζονται στη Γαλλία με τη Λιλ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η Κολωνία βρίσκεται λίγο πάνω από τις θέσεις υποβιβασμού, με απολογισμό 2-3-4 και 10-14 τέρματα. Δεν έχει την ίδια συνέπεια ανασταλτικά, ενώ απέναντι στην επιθετική ποιότητα των Βαυαρών θα χρειαστεί να περιορίσει σημαντικά τα λάθη της. Η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ των γηπεδούχων, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα της φιλοξενούμενης να βρίσκει δίχτυα, κάτι που έκανε στους 9/11 φετινούς αγώνες της. Ο άσος από ημίχρονο σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ, το οποίο εμφανίστηκε στα τρία πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια, οδηγούν σε combo με αρκετά καλή απόδοση.

Στην 7η θέση της LaLiga με 16 βαθμούς βρίσκεται η Μπιλμπάο, έχοντας απολογισμό 4-4-3 και 15-11 γκολ. Στο «Σαν Μαμές» έχει τη δυνατότητα να επιβάλει υψηλό ρυθμό, με την πίεση και την ένταση που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι της. Απών ο κεντρικός αμυντικός Βίβιαν, επιστρέφει ωστόσο ο μπακ Παρέδες. Η Εσπανιόλ βρίσκεται στη 13η θέση με 12 βαθμούς και απολογισμό 3-3-6. Το ντεμπούτο του απόψε στον πάγκο της θα κάνει ο 45χρονος Έντερ Σαράμπια, ο οποίος γεννήθηκε στο Μπιλμπάο και ήταν υποστηρικτής της Αθλέτικ. Δεν έχει στη διάθεσή του απόψε τον μέσο Καλατράβα, ο οποίος τραυματίστηκε στην προχθεσινή προπόνηση και θα λείψει καιρό. Η ομάδα από τη Βαρκελώνη βρήκε δίχτυα στα 9 πιο πρόσφατα κόντρα στην Μπιλμπάο. Στα 12 τελευταία στο «Σαν Μαμές» η παράδοση είναι μοιρασμένη και καταγράφεται μόλις μια ισοπαλία (6-1-5)

Η Αθλέτικ έχει περισσότερη ποιότητα και ισχυρότερη έδρα (3-2-1), ωστόσο η Εσπανιόλ δεν είναι ομάδα που περιορίζεται αποκλειστικά σε παθητικό ρόλο. Πιθανό να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με τους Βάσκους να είναι δικαίως το φαβορί για τη νίκη.

205. ΜΠΑΓΕΡΝ - ΚΟΛΩΝΙΑ 1/1&G 2,45

290. ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ 1&G 3,30

