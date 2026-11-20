Ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζάστιν Άντερσον, με τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται σε επαφές για την απόκτησή του, έχοντας εκφράσει ενδιαφέρον για τον Αμερικανό και το περασμένο καλοκαίρι.

Την περίπτωση του Τζάστιν Άντερσον έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ο ΠΑΟΚ, με τον Αμερικανό να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Δικεφάλου και τις δύο πλευρές να έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.



Ο Άντερσον δεν αποτελεί μια άγνωστη περίπτωση για τους «ασπρόμαυρους», καθώς είχε απασχολήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης και το περασμένο καλοκαίρι, πριν από την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν. Το ενδιαφέρον εκείνο δεν προχώρησε σε συμφωνία, ωστόσο ο Αμερικανός παρέμεινε στα υπόψη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.



Πλέον, η περίπτωσή του βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, με τον Δικέφαλο να επιχειρεί να προχωρήσει τις επαφές και να διερευνά τις προϋποθέσεις για την απόκτησή του.



Για την ώρα, πάντως, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη και τον ΠΑΟΚ να καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Αμερικανού.