Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται και ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η 9η αγωνιστική στην Α1 χάντμπολ των Ανδρών, η «αυλαία» της οποίας άνοιξε την Τετάρτη (18/11) στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ με την ευρεία επικράτηση της ΑΕΚ επί της -ουραγού και χωρίς βαθμό- ΧΑΝΘ με 46-27.

Η Ένωση έδωσε πρόωρα το ματς της 9ης αγωνιστικής, καθώς την Παρασκευή (20/11) υποδέχεται στο ίδιο γήπεδο την PLER Βουδαπέστης, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 3ο γύρο του European Cup ανδρών.

Στο μεταξύ, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν την επόμενη εβδομάδα ο -κάτοχος του τίτλου- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και ο ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα τα ματς που θα δώσουν τις επόμενες ημέρες να είναι η «πρόβα τζενεράλε» τους ενόψει των διπλών αναμετρήσεων που τους... περιμένουν στο European Cup. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται (20/11) τη Δράμα 1986 στο κλειστό της Ηλιούπολης και θα «κυνηγήσουν» το «9 στα 9» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη... μοναξιά της κορυφής. Παράλληλα, οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να πάρουν ψυχολογική ώθηση ενόψει των αναμετρήσεων με τη Σλόγκα Ντομπόι από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη που θα διεξαχθούν το διήμερο 27-28 Νοεμβρίου στο κλειστό της Ηλιούπολης.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Αθηναϊκό στο Βύρωνα με στόχο να πανηγυρίσει την πέμπτη σερί νίκη του στη Handball Premier, η οποία θα τον διατηρήσει στην τρίτη θέση της κατάταξης, καθώς ακολουθεί για τον «Δικέφαλο του βορρά» το "double-header" με τη Ραμάτ Χασρόν στο κλειστό της Μίκρας το διήμερο 27-28 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα και οι διαιτητές της 9ης αγωνιστικής στη Handball Premier:

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 ΑΕΚ-ΧΑΝΘ 46-27

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11

Ηλιούπολης 15:30 Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Δράμα 1986 (Βαγγελτζίκης-Τσάμος)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11

Καματερού 18:00 Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΣΕ Δούκα (Κινατζίδης-Φωτακίδης)

ΔΑΚ Κιλκίς 18:00 ΓΑΣ Κιλκίς-Ζαφειράκης Νάουσας (Νάσκος-Χαρίτσος)

«Στέφανος Καραλής» 18:00 Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ (Νιντερέγγερ-Παπαδημητρίου)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11

Νέας Κίου 17:00 Διομήδης Άργους-Άρης Νικαίας (Α. Γερουλάνος-Κ. Γερουλάνος) --ΕΡΤ2ΣΠΟΡ--



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16

ΑΕΚ 16 -9αγ.

ΠΑΟΚ 10 -7αγ.

Ιωνικός Ν.Φ. 10 -7αγ.

Διομήδης Άργους 10

Δράμα 1986 9

ΑΣΕ Δούκα 7

Ζαφειράκης Νάουσας 7

ΓΑΣ Κιλκίς 6

Άρης Νικαίας 3

Αθηναϊκός 2

ΧΑΝΘ 0 -9αγ.