Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με εκτός έδρας αναμετρήσεις, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, συνεχίζεται το πρωτάθλημα Βελγίου για τις δύο βασικές διεκδικήτριες του τίτλου.

Η πρωτοπόρος Σεντ Ζιλουάζ, φιλοξενείται από την Κορτράικ και είναι το λογικό φαβορί για την νίκη, όπως και η Μπριζ, που δοκιμάζεται στην έδρα της Μαλίν.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Σερκλ Μπριζ-Βέστερλο 20/11 Σαρλερουά-Σεντ Τρουϊντέν 21/11 Γκενκ-Λα Λουβιέρ 21/11 Ζούλτε Βάρεγκεμ-Αντβέρπ 21/11 Μαλίν-Μπριζ 21/11 Μπέβερεν-Γάνδη 22/11 Κορτράϊκ-Σεντ Ζιλουάζ 22/11 Αντερλεχτ-Λέουβεν 22/11 Λόμελ-Σταντάρ Λιέγης 22/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Σεντ Ζιλουάζ 29

Κλαμπ Μπριζ 28

Γάνδη 28

Σαρλερουά 27

Αντερλεχτ 20

Λόμελ 16

Γκενκ 15

Σταντάρ Λιέγης 15

Βέστερλο 14

Λέουβεν 12

Μαλίν 12

Σεντ Τρούιντεν 11

Ζούλτε Βάρεγκεμ 11

Αντβέρπ 11

Μπέβερεν 10

Σερκλ Μπριζ 9

Λα Λουβιέρ 7

Κορτράικ 4