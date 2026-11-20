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Δοκιμασία της Παρί Σεν Ζερμέν στη Νίκαια κόντρα στην τοπική Νις, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας