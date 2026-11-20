Στο μεταξύ το ντέρμπι της αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο Λιλ με την τοπική ομάδα να υποδέχεται τη Λιόν. Aναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τρουά-Χάβρη
ΣΑΒΒΑΤΟ
Νις-Παρί Σεν Ζερμέν
Λανς-Τουλούζ
Λιλ-Λιόν
Μονακό-Οσέρ
Στρασμπούρ-Μπρεστ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Παρί FC-Ανζέ
Λοριάν-Ρεν
Μαρσέιγ-Λε Μαν
Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 23
Λιλ 21
Παρί FC 20
Μαρσέιγ 18
Λιόν 17
Νις 17
Ρεν 16
Μονακό 16
Μπρεστ 15
Λοριάν 15
Λανς 13
Τουλούζ 13
Στρασμπούρ 10
Οσέρ 10
Λε Μαν 8
Ανζέ 8
Τρουά 8
Χάβρη 2