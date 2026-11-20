Στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα το Nations League, καθώς η UEFA πραγματοποιεί στη Νιόν της Ελβετίας την κλήρωση για τα προημιτελικά της League A, αλλά και για τα playoffs ανόδου και παραμονής στις υπόλοιπες κατηγορίες. Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00, με αρκετές εθνικές ομάδες να περιμένουν να μάθουν τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στο ενδιαφέρον της ημέρας βρίσκεται και η Κύπρος, η οποία θα μάθει ποια ομάδα θα βρεθεί απέναντί της στη μάχη για την άνοδο στη League B. Συνολικά, 24 εθνικές ομάδες συμμετέχουν στα τέσσερα διαφορετικά σκέλη της κλήρωσης, ενώ η Ελλάδα δεν έχει λόγο να αγωνιά, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στη League A και δεν εμπλέκεται στις σημερινές διαδικασίες.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Κύπρου

Στα playoffs της League B/C, η Κύπρος θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που τερμάτισαν στις χαμηλότερες θέσεις της League B, διεκδικώντας την άνοδο. Στο γκρουπ των ισχυρών βρίσκονται το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Γεωργία και η Βόρεια Μακεδονία, ενώ η κυπριακή ομάδα, μαζί με την Εσθονία, τη Λευκορωσία και τα Νησιά Φερόε, βρίσκεται στους ανίσχυρους.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Κύπρο, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του αντιπάλου, με την πρόκριση να κρίνεται σε δύο αναμετρήσεις.

Τα ζευγάρια για την άνοδο και την παραμονή στη League A

Η δεύτερη κλήρωση αφορά τα playoffs της League A/B. Η Κροατία, η Δανία, η Σερβία και η Ουαλία αποτελούν τις ομάδες που θα έχουν τον ρόλο των ισχυρών, ενώ από τη League B συμμετέχουν η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία.

Παράλληλα, θα σχηματιστούν τα ζευγάρια των προημιτελικών της League A. Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και Πορτογαλία βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ, έχοντας τερματίσει στην κορυφή των ομίλων τους. Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο και Νορβηγία συμπληρώνουν το δεύτερο γκρουπ. Δεν θα υπάρξει δυνατότητα διασταύρωσης ομάδων που προέρχονται από τον ίδιο όμιλο της League A.

Το μονοπάτι μέχρι το Final Four

Η σημερινή διαδικασία θα καθορίσει και το ταμπλό της τελικής φάσης, ώστε να γίνει γνωστό το μονοπάτι των ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο τον Ιούνιο του 2027.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs και των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 25-27 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 28-30 Μαρτίου. Το Final Four θα φιλοξενηθεί τον Ιούνιο, με τους ημιτελικούς στις 9 και 10 του μήνα και τους αγώνες για την τρίτη θέση και το τρόπαιο στις 13 Ιουνίου.

Τέλος, η League D δεν θα έχει playoffs με τη League C, καθώς από την επόμενη διοργάνωση καταργείται η τέταρτη κατηγορία και οι έξι ομάδες της θα προβιβαστούν αυτόματα στη League C.