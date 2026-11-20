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Η 13η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα με τέσσερα παιχνίδια και τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (21:15, Nova Sports Prime).

Με τέσσερα παιχνίδια θα ολοκληρωθεί η 13η αγωνιστική της Euroleague.

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην «Sunel Arena», με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί στις 21:15 την Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports Prime). Νωρίτερα, στις 19:30, η Αναντολού Εφές θα κοντραριστεί με την Βιλερμπάν.

Στις 21:30 η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα και τέλος στις 21:45 θα διεξαχθεί το Παρτιζάν-Μπεσίκτας.

Αναλυτικά:

19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν Nova Sports 5

21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης Nova Sports Prime

21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας Nova Sports 4

21:45 Παρτιζάν - Μπεσίκτας Nova Sports Start