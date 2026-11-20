Με τέσσερα παιχνίδια θα ολοκληρωθεί η 13η αγωνιστική της Euroleague.
Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην «Sunel Arena», με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί στις 21:15 την Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports Prime). Νωρίτερα, στις 19:30, η Αναντολού Εφές θα κοντραριστεί με την Βιλερμπάν.
Στις 21:30 η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα και τέλος στις 21:45 θα διεξαχθεί το Παρτιζάν-Μπεσίκτας.
Αναλυτικά:
19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν Nova Sports 5
21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης Nova Sports Prime
21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας Nova Sports 4
21:45 Παρτιζάν - Μπεσίκτας Nova Sports Start