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Ένταση με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ σημειώθηκε μετά τη νίκη της Σάντος με 1-0 απέναντι στην Κοριτίμπα, καθώς ο Βραζιλιάνος σταρ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του με όσα άκουγε από την εξέδρα και αποφάσισε να απαντήσει.

Ο Βραζιλιάνος σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός έντονου επεισοδίου κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Κοριτίμπα.

Ο 34χρονος επιθετικός δέχθηκε τις αποδοκιμασίες και τα ειρωνικά σχόλια των φιλάθλων και δεν επέλεξε να τα αγνοήσει, αλλά γύρισε προς την εξέδρα και τους έδωσε τη δική του, οργισμένη απάντηση.

Ο Βραζιλιάνος άσος δεν συγκρατήθηκε, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις, ενώ παράλληλα υπενθύμισε στους οπαδούς ότι η ομάδα τους κινδυνεύει με υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία.

«Σταματήστε να λέτε ανοησίες! Να πάτε στο διάολο, ηλίθιοι! Στο διάολο! Θα υποβιβαστείτε στη δεύτερη κατηγορία. Πρέπει να με σέβεστε. Σεβαστείτε με, καθάρματα!», ήταν τα λόγια του Νεϊμάρ, ο οποίος εμφανίστηκε έξαλλος από τη συμπεριφορά που αντιμετώπισε στις εξέδρες.

Το περιστατικό καταγράφηκε αμέσως μετά το 1-0 της Σάντος, με τον Βραζιλιάνο σταρ να γίνεται ξανά πρωταγωνιστής για εξωαγωνιστικούς λόγους, αυτή τη φορά εξαιτίας της αντιπαράθεσής του με τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας.