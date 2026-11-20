Η πρωτοπόρος Βαλένθια δυσκολεύτηκε πολύ, είδε την Βίρτους να περνάει μπροστά, όμως χαμογέλασε στο φινάλε δια χειρός Τι Τζέι Σορτς (92-87).

Σε ένα μεγάλο ντέρμπι, η Βαλένθια (10-3) χαμογέλασε τελευταία (92-87) απέναντι στην Βίρτους (5-8) και πήρε την μεγάλη νίκη. Με κορυφαίους τους Σορτς (20π., 7 ασ.) και Σακό (20π., 11ριμπ.), οι «νυχτερίδες» παραμένουν πρώτες και τώρα προετοιμάζονται για... μάχη γιγάντων με τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά η Βίρτους είχε σε κορυφαία μέρα τους Μπέλο (15π., 5 ριμπ.) και Κλίντμαν (12π., 8 ριμπ.), όμως δεν κατάφερε να νικήσει σε έναν αγώνα τον οποίο διεκδίκησε μέχρι τέλους, μετά το κακό της πρώτο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Σεντ Σουπερί άνοιξε το σκορ για τις «νυχτερίδες», οι οποίες προηγήθηκαν με 7-2 δια χειρός Καμ Τέιλορ. Ο Νιλ Σακό έκανε το 10-2 και στην συνέχεια το 12-4, μπαίνοντας πολύ αγριεμένος (14-6). Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν την διαφορά με Αλιού Ντιαρά και Τρεντ Φρέιζιερ (16-11), όμως ο Κορμπαλάν είχε διαφορετική άποψη (18-11). Ο Μουρ έκανε το 20-16 και ο Τι Τζέι Σορτς με ηγετικό τρίποντο έφερε ξανά την Βαλένθια σε απόσταση ασφαλείας (23-16). Ο Καμ Τέιλορ έκανε το 25-19 και ο Μίροτιτς με μεγάλο τρίποντο το 30-22, όμως μετά μείωσε με... τρελό σουτ ο Μπέλο (30-25).



Στην δεύτερη περίοδο ανέλαβαν ο Καμ Τέιλορ και ο Νιλ Σακό (36-27), αλλά ο Κλίντμαν μείωσε (36-29). Ο Σακό σκόραρε ξανά για το 38-29 και ο Τι Τζέι Σορτς «πήρε το όπλο του» για το 42-31 από μέση απόσταση. Ο Πουέρτο έβαλε τρίποντο (45-31) και η Βαλένθια έδειχνε να ξεφεύγει, αλλά ο Ντιαρά και ο Καρ ήταν εκεί για να μειώσουν (47-36). Ο Μίροτιτς σκόραρε για το 50-36 σε ένα ματς με ευρύ σκορ, και ο Μπέλο απάντησε αμέσως (50-38). Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με 50-40.

Ο Έντουαρντς σκόραρε για 3 (50-43) και ο Πουέρτο απάντησε (52-43). Ο Τι Τζέι Σορτς σταμάτησε απότομα και σκόραρε για το 54-43, ενώ ο άξιος συμπαραστάτης Καμ Τέιλορ συνέχισε να διευρύνει το προβάδισμα (56-43). Ο Καρ με μεγάλη τύχη έκανε το 56-47 και μετά με... skill το 56-50, την στιγμή που η Βαλένθια αστοχούσε. Μετά το λέι απ του Μουρ (56-52) οι γηπεδούχοι κάλεσαν τάιμ άουτ. Ο Κάρντενας έδωσε ανάσα στην Βαλένθια με τρίποντο (59-53) και ο Σακό κράτησε το προβάδισμα (63-58). Ο Σορτς πάτησε γερά για το 65-60, όμως η Μπολόνια ήταν καλύτερη στην τρίτη περίοδο απ' ό,τι στο πρώτο ημίχρονο και «έκλεισε» με 67-63.

Ο Ντιαρά κάρφωσε λόμπα (67-65) και στην συνέχεια η Μπολόνια πέρασε μπροστά (67-68), καθώς η Βαλένθια δεν πατούσε όπως στο πρώτο ημίχρονο. Η Βίρτους έκανε το 0-8 και έδειξε πόσο θέλει την νίκη (67-71), με τον Μουμπρού να εμψυχώνει τους παίκτες του και τον Καρ να βάζει... καρφωτό σουτ (67-73). Ο Φρέιζιερ έκανε το 0-15 (67-76) και έστειλε την Βαλένθια σε... σοκ, όμως ο Μίροτιτς την ξεκόλλησε (70-77). O Κλίντμαν έβαλε μεγάλο σουτ (71-81), αλλά με ασίστ του Σορτς ο Μίροτιτς σκόραρε (75-82). Έπειτα ο Μπρουκς έβαλε τεράστιο σουτ (80-82) και έκανε το ματς... φωτιά στο φινάλε. Ο ηγέτης Σορτς ισοφάρισε (82 όλα), αλλά ο Ντιαρά με follow έβαλε μπροστά την Βίρτους. Ο Σακό ισοφάρισε ξανά (84-84) και ο Σορτς έβαλε μπροστά την Βαλένθια (86-84), όμως η Βίρτους δεν είχε πει την τελευταία της λέξη (88-87). Στο τέλος, η Βαλένθια πήρε το ροζ φύλλο από τις βολές (92-87).

Τα δεκάλεπτα 30-25, 50-40, 67-63, 92-87

Τα στατιστικά του ματς