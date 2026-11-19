Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η UEFA τιμώρησε την αγγλική ομοσπονδία για τη συμπεριφορά φιλάθλων της στην αναμέτρηση με την Ισπανία στη Μαδρίτη, επιβάλλοντας χρηματικό πρόστιμο και ποινή αποκλεισμού εισιτηρίων με αναστολή.

Η εθνική Αγγλίας βρέθηκε στο επίκεντρο πειθαρχικής απόφασης της UEFA, μετά τα περιστατικά που σημειώθηκαν στη νίκη της με 3-2 επί της Ισπανίας, στις 15 Νοεμβρίου, για το Nations League.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην αγγλική FA, καθώς και απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους οπαδούς για έναν εκτός έδρας αγώνα, με διετή αναστολή.

Η απόφαση αφορά ρατσιστική συμπεριφορά φιλάθλων, με βρετανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για αντικαθολικά και αντιιρλανδικά συνθήματα.

Η ποινή δεν εφαρμόζεται άμεσα, ωστόσο μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση νέας αντίστοιχης παράβασης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Από την πλευρά της, η αγγλική ομοσπονδία καταδίκασε τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων οπαδών, επισημαίνοντας ότι θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων.