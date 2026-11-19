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Προσφορά της Superbet για το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Superbet φέρνει το 10UP* υπέρ των Πειραιωτών: αν ο Ολυμπιακός προηγηθεί με 10 ή περισσότερους πόντους διαφορά οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, το ποντάρισμα στη νίκη του πληρώνεται ως κερδισμένο, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα!

Δύο σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μία αναμέτρηση γεμάτη ένταση, δυνατές μονομαχίες και κατοχές που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες.

Το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης δίνει ξεχωριστό χρώμα στην Παρασκευή, με τους Πειραιώτες να αναζητούν μία μεγάλη νίκη μπροστά στο κοινό τους.

Και στη Superbet, ένα ερυθρόλευκο προβάδισμα δέκα πόντων αρκεί για να ενεργοποιήσει το 10UP!*

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η έδρα δίνει τον παλμό!

Ο Ολυμπιακός θέλει να μετατρέψει την ενέργεια της εξέδρας σε πίεση πάνω στο παρκέ. Η αμυντική συγκέντρωση, ο έλεγχος των ριμπάουντ και η σωστή κυκλοφορία της μπάλας μπορούν να δημιουργήσουν τις βάσεις για τη νίκη.

Απέναντί του, η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί μία απαιτητική αντίπαλο, με την αναμέτρηση να χρειάζεται συνέπεια και καθαρές αποφάσεις μέχρι την τελευταία κατοχή.

Κάθε επιτυχημένη άμυνα, κάθε τρίποντο και κάθε επιθετικό ριμπάουντ μπορούν να δώσουν ώθηση στους «ερυθρόλευκους». Στη Superbet, το ενδιαφέρον αποκτά ακόμη μία διάσταση με την Πρώιμη Πληρωμή 10UP* υπέρ του Ολυμπιακού.

Πώς λειτουργεί το 10UP* στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης;*

Η διαφορά φτάνει στο +10 και το στοίχημα στη νίκη του Ολυμπιακού πληρώνεται νωρίτερα!

Με το 10UP* της Superbet:

Αν ο Ολυμπιακός προηγηθεί με 10 ή περισσότερους πόντους διαφορά, οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, ενεργοποιείται η προσφορά!

Το στοίχημα πληρώνεται ως κερδισμένο, ακόμη κι αν η Ρεάλ Μαδρίτης ανατρέψει στη συνέχεια το αποτέλεσμα*

Για παράδειγμα, αν το σκορ γίνει 35-25 υπέρ του Ολυμπιακού, η διαφορά των δέκα πόντων ενεργοποιεί το 10UP για τα στοιχήματα που πληρούν τους όρους της προσφοράς.

Μία μεγάλη αναμέτρηση, όλος ο παλμός στη Superbet!

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει βραδιές που ξεχωρίζουν και το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα από αυτά τα ραντεβού.

Στη σελίδα της αναμέτρησης βρίσκονται οι διαθέσιμες αποδόσεις και στοιχηματικές αγορές, με το 10UP υπέρ του Ολυμπιακού να φέρνει την Πρώιμη Πληρωμή στο επίκεντρο.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.