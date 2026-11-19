Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Μετά τη νίκη του Κατάρ επί του Παναμά (2-0) και της Εθνικής μας απέναντι στην Αίγυπτο (2-1), ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Α΄ ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, συγκεντρώνοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς. Το Κατάρ βρίσκεται στην πρώτη θέση λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων, ενώ Αίγυπτος και Παναμάς παρέμειναν χωρίς βαθμό.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Α Ομίλου και η επόμενη αγωνιστική:

Αίγυπτος - Ελλάδα 1-2

Κατάρ - Παναμάς 2-0

Η επόμενη αγωνιστική:

22/11 14:30 Ελλάδα - Παναμάς

22/11 17:00 Κατάρ - Αίγυπτος

Δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία του Α΄ ομίλου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής: