Οι πρώτοι αγώνες της Β’ Προκριματικής Φάσης του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027 ολοκληρώθηκαν με την Εθνική Ομάδα να έχει μία νίκη και δυο ήττες, τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης να είναι #ΜΑΖΙ της στο «Ιβανώφειο».

Kαι την αρχηγό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Άρτεμις Σπανού, να τονίζει ότι οι παίκτριες θα παραμείνουν συγκεντρωμένες στο στόχο της πρόκρισης μέχρι το τέλος!

«Ο αγώνας με την Ολλανδία ήταν αρκετά σημαντικός και από τη στιγμή που παίζαμε στην έδρα μας θέλαμε να κερδίσουμε. Ήταν μια δύσκολη ήττα. Έγιναν πολλά λάθη τα οποία ωστόσο μπορούμε να τα διορθώσουμε στο επόμενο παράθυρο, το οποίο σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνουμε 3 στις 3 νίκες για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Για την ώρα, δεν έχει χαθεί τίποτα!», δήλωσε η έμπειρη πάουερ φόργουρντ και πρόσθεσε. «Ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε υγιείς και τις τρεις κοπέλες που δεν ήταν μαζί μας λόγω τραυματισμών (Τσινέκε, Μποσγανά, Χατζηλεοντή) για να βοηθήσουν κι εκείνες, γιατί χρειαζόμαστε όλη τη βοήθεια. Θα παραμείνουμε συγκεντρωμένες στο στόχο μας και θα σκεφτόμαστε μέχρι το τέλος μόνο αυτόν».

– Θεωρείς ότι στον αγώνα με τη Σερβία η ομάδα θα μπορούσε, βάσει της εικόνας που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο, να φύγει από το Βελιγράδι με το θετικό αποτέλεσμα;

«Η ομάδα της Σερβίας είναι σίγουρα μια ανταγωνιστική ομάδα, στα μέτρα μας, αλλά όχι ένα “βουνό” που δεν μπορούμε να ανέβουμε. Θα έλεγα ότι δεν ήμασταν ψυχολογικά έτοιμες για το πόσο σκληρό θα ήταν το παιχνίδι. Δε θα έλεγα ότι χάθηκε μια ευκαιρία. Δώσαμε το 100% του εαυτού μας. Δεν ηττηθήκαμε επειδή δεν πιστέψαμε σε εμάς ή επειδή δεν παίξαμε για να κερδίσουμε. Σίγουρα ο αγώνας που θα γίνει τον Φεβρουάριο στην έδρα μας θα είναι διαφορετικός, γιατί τώρα ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε. Δεν θα μας πάρει ένα ημίχρονο για να προσαρμοστούμε, όπως έγινε στο Βελιγράδι».

– Κάποιες από τις παίκτριες της Εθνικής Σερβίας, είναι συμπαίκτριές σου στον Ερυθρό Αστέρα. Τι θα τους πεις, λοιπόν, επιστρέφοντας στο Βελιγράδι;

«Τι θα τους πω; Θα τους πω ότι έκαναν ένα καλό παιχνίδι, γιατί πράγματι έπαιξαν καλά μέσα στην έδρα τους, θα τις συγχαρώ για τη νίκη, αλλά να είναι έτοιμες για τον Φεβρουάριο που θα παίξουμε στη χώρα μας».

– Μετά την ήττα από την Σερβία, στον αγώνα με τη Σλοβακία γυρίσατε τον διακόπτη, όπως είχε αναφέρει και η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, παρουσιάσατε σταθερότητα στην απόδοσή σας και κατακτήσατε τη νίκη. Είναι στα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας ότι έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να μην αφήνει κανένα περιθώριο στον αντίπαλό της;

«Πρώτα απ’ όλα, νομίζω ότι στον αγώνα με τη Σερβία πειράχτηκε ο εγωϊσμός μας. Ήταν μια κακή ήττα γιατί, όπως είπα, πιστεύαμε σε ‘μάς και στο ότι μπορούσαμε να νικήσουμε το παιχνίδι. Στον επόμενο αγώνα πάντα δίνεις το 110% κι αυτό μας βγήκε στο παιχνίδι με τη Σλοβακία. Δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο να μας κοιτάξει στα μάτια. Για μένα αυτό ήταν και είναι η περηφάνεια που βγάζει αυτή η ομάδα. Το πρόσωπο που παρουσίασε και το πόσο μπορεί να αλλάξει μέσα σε δυο μέρες η απόδοσή της, δείχνει καθαρά τι θέλει να κάνει. Πόσο δυνατή είναι στο πνευματικό κομμάτι».

– Η αλλαγή στο τεχνικό επιτελείο, επί της ουσίας σημαίνει και μία νέα αρχή; Γιατί είστε μια ομάδα στην οποία οι αθλήτριες είστε πολλά χρόνια μαζί και ενδεχομένως αυτό να λειτουργεί υπέρ σας ως προ το να αφομοιώσετε λίγο πιο γρήγορα τη αγωνιστική φιλοσοφία της κόουτς Καλτσίδου.

«Είμαστε μια ομάδα στην οποία οι παίκτριες βρισκόμαστε ήδη επτά χρόνια μαζί. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε βιώσει πολλές εμπειρίες μαζί, και απλώς σε όλο αυτό που έχουμε χτίσει, ήρθε μια νέα προπονήτρια κι ένα νέο τεχνικό επιτελείο για να το συνεχίσει. Έχουν φτιαχτεί πολύ καλές βάσεις από πριν και τώρα άλλαξε ο άνθρωπος που ηγείται και μάς οδηγεί στα επόμενα παιχνίδια. Δεν θα το ονομάσω λοιπόν μία νέα αρχή. Θα πω ότι είναι η συνέχεια της πορείας αυτής της ομάδας που έχει ως στόχο να προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ και να κάνει κάτι καλύτερο».

– Πιστεύεις ότι η ομάδα στο τέλος της πορείας των προκριματικών θα έχει πάρει αυτό που θέλει;

«Κοιτάξτε. Προσωπικά γι’ αυτή την ομάδα χρόνια τώρα πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι όταν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, εμείς είμαστε εκείνες που σταματάμε τους εαυτούς μας. Αν παίξουμε το μπάσκετ που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε, όπως στον αγώνα με τη Σλοβακία, ή και σε άλλους όπου έχουμε δείξει τον καλό εαυτό μας, τον Φεβρουάριο, μπορούμε να πετύχουμε την πρόκρισή μας στο Ευρωμπάσκετ. Αυτός είναι ο στόχος! Ξέρουμε τι θέλουμε!».

– Πώς είναι στο μυαλό σου να έχεις πλέον κόουτς την Στέλλα Καλτσίδου; Την τελευταία φορά που βρεθήκατε μαζί στην Εθνική Γυναικών ήσασταν συμπαίκτριες.

«Από τη στιγμή που η Στέλλα έγινε προπονήτρια, πάντα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της. Δεν έτυχε σε κάποιο σύλλογο, έγινε όμως στην Εθνική Ομάδα. Η Εθνική Γυναικών είναι πάνω απ’ όλα! Έχουμε παίξει μαζί σε αυτή και ξέρω τι σήμανε για εκείνη η Εθνική Ομάδα όταν ήταν παίκτρια και τι σημαίνει τώρα που είναι προπονήτρια. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην ομάδα και με τη Στέλλα αλλά και με την Εβίνα (Μάλτση) είναι αυτό που λέμε ο κύκλος της ζωής!».

– Προφανώς δεν περίμενες ότι ο κύκλος που έκανε η ζωή θα τα έφερνε έτσι που εσύ θα ήσουν η αρχηγός της ομάδας, η Στέλλα Καλτσίδου προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών και η Εβίνα Μάλτση, Genenal Manager.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα! Αν και η Στέλλα είχε δείξει σημάδια από την εποχή που ήταν παίκτρια ότι θα γίνει προπονήτρια. Εννοείται ότι είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για εκείνη που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και θέλω να μπορέσουμε μαζί να κάνουμε κάτι καλό για τη χώρα μας!».