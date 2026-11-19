Ο CEO της EuroLeague μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ισπανίας, αναφέρθηκε ονομαστικά στον ΠΑΟΚ και αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων για τις νέες άδειες!

Μια ιδιαίτερα σημαντική δήλωση για τον ΠΑΟΚ και τις φιλοδοξίες του να βρεθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έκανε ο Τσους Μπουένο, μιλώντας στο καταλανικό ραδιόφωνο «Catalunya Ràdio». Ο CEO της EuroLeague αναφέρθηκε ονομαστικά στον Δικέφαλο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη ψηφοφορία για την ένταξη νέων franchises!

Ο ισχυρός άνδρας της διοργάνωσης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Καταλονία και το βράδυ της Τετάρτης (18/11) έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση της Μανρέσα με τον ΠΑΟΚ, έχοντας μάλιστα συνομιλία με τον Γιώργο Τσιάρα πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η ξεκάθαρη αναφορά στον ΠΑΟΚ και η κρίσιμη ψηφοφορία

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Ερνέστ Μάκια, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τσους Μπουένο δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Στα τέλη του μήνα θα ψηφίσουμε για την ένταξη νέων franchises στην EuroLeague, όπως ο ΠΑΟΚ».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν πρόκειται πλέον μόνο για πληροφορίες και δημοσιεύματα σχετικά με το ενδιαφέρον του Δικεφάλου, αλλά για δημόσια αναφορά του ίδιου του επικεφαλής της διοργάνωσης, ο οποίος μάλιστα προσδιόρισε χρονικά το επόμενο καθοριστικό βήμα.

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη συμπεριληφθεί στα δημοσιεύματα για τις ομάδες που διεκδικούν μία από τις νέες άδειες franchise, ωστόσο η δήλωση του Μπουένο στο καταλανικό ραδιόφωνο δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας ότι η υποψηφιότητα των «ασπρόμαυρων» βρίσκεται στο τραπέζι ενόψει των αποφάσεων.

ChusBueno, CEO Eurolliga @catalunyaradio "L'Eurolliga no es mou de Catalunya "A finals de mes votarem la inclusió de noves franquícies d'Eurolliga com PAOK Palau. "S'ha avançat molt amb l'Ajuntament i els permisos. Es poden trobar inversors per finançar fins i tot, tot el Palau" — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) November 18, 2026

Ο ΠΑΟΚ περιμένει τις αποφάσεις της EuroLeague!

Η αναφορά του Τσους Μπουένο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ για την ευρωπαϊκή του προοπτική έχουν περάσει σε πρώτο πλάνο, με τον Δικέφαλο να επιδιώκει να κάνει το μεγάλο βήμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Νοεμβρίου έχει πλέον ξεκινήσει, με τους ανθρώπους του συλλόγου να περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από τις νέες άδειες.

Και μπορεί η τελική απόφαση να μην έχει ληφθεί ακόμη, ωστόσο το γεγονός ότι ο ίδιος ο CEO της EuroLeague χρησιμοποιεί τον ΠΑΟΚ ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των υποψήφιων νέων franchises αποτελεί μια εξέλιξη με ξεχωριστή σημασία για τους «ασπρόμαυρους».