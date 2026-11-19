Δε θα μπορούσε να είναι άλλος ο MVP της 12ης αγωνιστικής πέρα από τον Σάσα Βεζένκοφ που έκανε τα πάντα για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ (95-97).

Ο Βούλγαρος άσος αξιοποιώντας τη «μαγική» baseball πάσα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ κι ενώ απέμεναν 1,4’’ για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ευστόχησε σε τρίποντο λίγα μέτρα μέσα από το κέντρο του γηπέδου και... σύριζα στην πλάγια γραμμή στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Μπορεί η 9η νίκη του Ολυμπιακού εν τέλει να «σφραγίστηκε» με buzzer beater τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ στο έξτρα πεντάλεπτο, αλλά ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν αδιαμφισβήτητα ο “ man of the game”, κι όπως αποδείχτηκε και ο MVP της 12ης αγωνιστικής, καθώς πέτυχε 37 πόντους με 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο αποτελεί ρεκόρ σεζόν για τον ίδιο.