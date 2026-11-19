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Ο παλαίμαχος διεθνής Κύπριος παίκτης (άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού) Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης μίλησε για τον Χρήστο Κόντη, τη σχέση του με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τη βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Ολλανδία.

Καλεσμένος των Γιώργου Λεωνίδου και Αντριέν Χατζηαλεξάνδρου στο 12ο επεισόδιο του X-Ray Zone Podcast ήταν ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε μεταξύ άλλων, τις φανέλες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Ο άλλοτε διεθνής άσος αναφέρθηκε στον Χρήστο Κόντη και στα στοιχεία που έχει αποκομίσει από τη συνεργασία του με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ σχολίασε και τη συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία.

Ερωτηθείς εάν διακρίνει στον Κόντη χαρακτηριστικά του Γιοβάνοβιτς, με τον οποίο ο Έλληνας τεχνικός έχει συνεργαστεί τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και ως μέλος του προπονητικού επιτελείου, ο Χαραλαμπίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην εργατικότητα και τη διάθεσή του να εξελίσσεται.

«Ο Κόντης είναι πάρα πολύ δουλευταράς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν προπονητή που αφιερώνει πολλές ώρες στη δουλειά του, τολμά να δοκιμάζει πράγματα και επιδιώκει να αφήσει το προσωπικό του στίγμα.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην εξοικείωση του Κόντη με την τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης, χαρακτηρίζοντάς τον έναν προπονητή που συμμετέχει ενεργά σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας, αντί να περιορίζεται στην αξιοποίηση της δουλειάς των συνεργατών του.

«Είναι καλός μαθητής του Ιβάν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι διαθέτει και την προσωπική διάθεση να δημιουργεί και να εφαρμόζει τις δικές του ιδέες.

Ο Χαραλαμπίδης υπογράμμισε παράλληλα, ότι η προπονητική πορεία δεν είναι ποτέ μια συνεχής ανοδική διαδρομή, αλλά περιλαμβάνει αναπόφευκτα επιτυχίες, δυσκολίες και περιόδους αμφισβήτησης.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Ολλανδία.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αντιμετώπισε το αποτέλεσμα ως μια εξαιρετικά κακή και μεμονωμένη ημέρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σωματική κατάσταση των Ελλήνων διεθνών.

Όπως εξήγησε, παρακολουθώντας τις φάσεις των γκολ, του έκανε εντύπωση η αμυντική εικόνα των ποδοσφαιριστών, τους οποίους χαρακτήρισε αγνώριστους.

«Σωματικά δεν ήταν καλά», παρατήρησε, τονίζοντας ότι η πρώτη του σκέψη δεν πήγε ούτε στην τακτική, ούτε στην ψυχολογική προετοιμασία.

Αντίθετα, αναρωτήθηκε μήπως κάποιος παράγοντας που σχετίζεται με το ταξίδι, την προπόνηση, την προθέρμανση ή τη διατροφή επηρέασε την ετοιμότητα των διεθνών, διευκρινίζοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για προσωπικούς προβληματισμούς και όχι για διαπιστωμένα γεγονότα.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε την ιδιαίτερα χαρακτηριστική παρομοίωση «σαν τα αρνιά προς σφαγή» για να περιγράψει την εικόνα της ελληνικής ομάδας, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εμφάνιση δεν συμβάδιζε με την αυτοπεποίθηση που είχε παρουσιάσει στα προηγούμενα παιχνίδια της.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ευχή να συνεχίσει με επιτυχία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Δείτε τις τοποθετήσεις του Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη στο X-Ray Zone Podcast:

Για τον Χρήστο Κόντη και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς (1:25:19):



Για την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Ολλανδία (1:30:51):

