Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Μπεν Σέλτον λύγισε στα δύο σετ τον Ραφαέλ Χόδαρ και... χτυπάει την πόρτα των ημιτελικών του ATP Finals.

Ο 24χρονος Αμερικανός (Νο.4) επικράτησε με 7-6(8), 7-5 του νεαρού Ισπανού (Νο.10), που αποχαιρετάει το Τορίνο με τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Σέλτον τώρα θέλει ένα σετ του Σάσα Ζβέρεφ κόντρα στον Αρτούρ Φις (στις 21.30 το ματς), για να πανηγυρίσει την πρώτη του παρουσία στην τετράδα της διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, τα νέα είναι καλά για τον Κάρλος Αλκαράθ, καθώς ο 23χρονος Ισπανός υποβλήθηκε σε μαγνητική στον οπίσθιο μηριαίο και πήρε το πράσινο φως για να συνεχίσει την πορεία του στη διοργάνωση.

Ο Κάρλος έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά και θα αναμετρηθεί αύριο (20/11, 15.00) με τον Φλάβιο Κομπόλι. Το βράδυ της Παρασκευής θα παίξουν για την πρόκριση οι Ντανίλ Μεντβέντεφ και Φράνσις Τιάφοου.