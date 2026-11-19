Flag football camps για παιδιά σε Ηράκλειο και Χανιά τον Δεκέμβριο

Για πρώτη φορά, οι Los Angeles Chargers ταξιδεύουν στην Κρήτη, όπου θα διοργανώσουν NFL Flag Football camps για παιδιά. Από το 2025, όταν ξεκίνησαν το πρόγραμμα NFL Flag Football στην Ελλάδα, οι Chargers έχουν φέρει σε επαφή με το άθλημα περισσότερα από 2.000 παιδιά, δίνοντας ώθηση στο flag football ενόψει του Ολυμπιακού του ντεμπούτου στους Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 (LA28), στην πόλη-έδρα της ομάδας.

Για τους Chargers, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά ένας τόπος με βαθιά οικογενειακή σημασία. Η ομάδα, με ιδιοκτήτη και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον Dean Spanos, ανήκει σε μια υπερήφανη ελληνοαμερικανική οικογένεια που κατάγεται από την Εύα Μεσσηνίας. Η οικογένεια Spanos δεν έχασε ποτέ τον δεσμό της με την Ελλάδα και σήμερα ανταποδίδει στη χώρα μέσα από το άθλημα που αγαπά. Κάθε camp των Chargers στην Ελλάδα είναι, με τον δικό του τρόπο, μια επιστροφή στις ρίζες.

Μετά την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τη Μεσσηνία και τη Σαντορίνη, οι Chargers έρχονται στην Κρήτη στις αρχές Δεκεμβρίου, με επόμενους σταθμούς το Ηράκλειο και τα Χανιά. Στο Ηράκλειο, τους Chargers θα φιλοξενήσει ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ενώ στα Χανιά το camp θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Χανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες δράσεις των Chargers στην Ελλάδα, επισκεφθείτε το www.chargers.com ή ακολουθήστε τη σελίδα Chargers Greece στο Instagram:

@chargersgreece