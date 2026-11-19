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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για την σημερινή απολογία του Γιώργου Μπαρτζώκα ενώπιον της ΕΦΙΠΗΔ για το επεισόδιο στο Ντουμπάι, αποκαλύπτοντας παράλληλα και αυτές που θα ακολουθήσουν μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο προπονητής μας, Γιώργος Μπαρτζώκας απολογήθηκε σήμερα (19/11) ενώπιον της ΕΦΙΠΗΔ για την καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά με τον αγώνα της Euroleague που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2026 στο Ντουμπάι.

Αύριο (20/11), ο προπονητής μας θα απολογηθεί ενώπιον του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ, μετά από νέα καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά για τον αγώνα της περασμένης Κυριακής με τον Άρη.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι εκκρεμεί ενώπιον του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ η εκδίκαση ακόμη μίας καταγγελίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Γ. Μπαρτζώκα για τον αγώνα της 4ης Οκτωβρίου 2026 με τον Ηρακλή.

Παράλληλα, η Euroleague έχει ήδη απορρίψει την καταγγελία που είχε υποβληθεί για τον αγώνα της 1ης Οκτωβρίου 2026 με τη Βίρτους Μπολόνια».