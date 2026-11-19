Ο Τζέντι Όσμαν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τη χειρουργική επέμβαση στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του, ενώ βρέθηκε και στο Παλατάκι για να συναντήσει τους συμπαίκτες του.

Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε σήμερα (19/11) ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας του στην Κωνσταντινούπολη και βρίσκεται πλέον ξανά κοντά στον ΠΑΟΚ, προκειμένου να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Ο παίκτης του Δικεφάλου είχε υποβληθεί στις 7 Νοεμβρίου σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί γόνατο, για την αντιμετώπιση της μηνισκικής βλάβης που τον ταλαιπωρούσε. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή του μηνίσκου στην Κωνσταντινούπολη, από τον γιατρό της Εθνικής Τουρκίας, Μπαρίς Κοτζάογλου, παρουσία του γιατρού του ΠΑΟΚ, Μιχάλη Σαμαρά.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να έχει εξηγήσει πως η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε από κοινού με τον αθλητή και τους γιατρούς, με βασικό γνώμονα την υγεία του και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή του. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας είναι περίπου τρεις μήνες, με τον Όσμαν να έχει παραμείνει στην Τουρκία μετά το χειρουργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκεί το πρώτο στάδιο της αποκατάστασής του.

Πλέον, ο παίκτης του ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει κανονικά την αποθεραπεία του, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο PAOK Sports Arena και να παρακολουθήσει από κοντά την προπόνηση της ομάδας, συναντώντας ξανά τους συμπαίκτες του.

Μάλιστα, ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή που του επιφύλαξε ο Αντρέα Τρινκιέρι, με τον προπονητή του Δικεφάλου να τον αγκαλιάζει κατά την παρουσία του στο Παλατάκι, σε ένα όμορφο στιγμιότυπο που αποτυπώθηκε και στον φωτογραφικό φακό.