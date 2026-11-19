Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Διπλή αλλαγή στην 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Ζαλγκίρις, με τους Μουσταφά Φαλ και Τζέριαν Γκραντ να μπαίνουν στην αποστολή. Εκτός οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αποστολή στο Κάουνας.

Με δύο αλλαγές στην 12άδα του θα παραταχθεί το «τριφύλλι» στο δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στη λιθουανική ομάδα, με τους Φαλ και Γκραντ να παίρνουν τις θέσεις των Καλαϊτζάκη και Ρογκαβόπουλου.

Έτσι οι «πράσινοι» θα έχουν διαφοροποιήσεις στην αποστολή τους, στην οποία φυσικά δεν είναι και οι Δημήτρης Μωραΐτης, Λευτέρης Μαντζούκας και Γιάννης Κουζέλογλου.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Φαλ