Με δύο αλλαγές στην 12άδα του θα παραταχθεί το «τριφύλλι» στο δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στη λιθουανική ομάδα, με τους Φαλ και Γκραντ να παίρνουν τις θέσεις των Καλαϊτζάκη και Ρογκαβόπουλου.
Έτσι οι «πράσινοι» θα έχουν διαφοροποιήσεις στην αποστολή τους, στην οποία φυσικά δεν είναι και οι Δημήτρης Μωραΐτης, Λευτέρης Μαντζούκας και Γιάννης Κουζέλογλου.
Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:
Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Φαλ