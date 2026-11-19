H KAE Παναθηναϊκός απάντησε αποστομωτικά στον Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» αυτοδιαψεύδοντι ομολογώντας πως παρέμβει υπέρ του ορισμού της Βάσως Τσαρούχα.

Το «τριφύλλι» απάντησε στην προ λίγης ώρας ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην οποία η ομάδα του Πειραιά ομολογεί πως έκανε παρέμβαση υπέρ της Βάσως Τσαρούχα, που συνελήφθη και είναι σε κατ' οίκον περιορισμό μέχρι την τέλεση της δίκης που είναι κατηγορούμενη.

Μάλιστα στον Παναθηναϊκό απάντησαν και στο ερώτημα περί παρέμβασης εκ των προτέρων και πριν την τέλεση των αναμετρήσεων, τονίζοντας πως οι διαιτητές κατά την πάγια τακτική της ΕΟΚ και της ΚΕΔ γίνονταν γνωστοί μία ώρα πριν τα ματς.

Την ίδια στιγμή διερωτήθηκαν αν οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ενήμεροι για τους ορισμούς νωρίτερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον πλέον επίσημο τρόπο, κατά την εκδίκαση της καταγγελίας της κατά της δικηγόρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ, δήλωσε ότι δεν έχει παρέμβει δεύτερη φορά υπέρ του ορισμού της Τσαρούχα ως διαιτήτριας.

Σήμερα, με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, αυτοδιαψεύδεται, καθώς αποκαλύπτεται ότι έχει ασκήσει και δεύτερη πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ορισμού της Τσαρούχα στους τελικούς! Ενώ η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ άσκησε προσφυγές στο ΑΣΕΑΔ κατά των ορισμών της ΤΣΑΡΟΥΧΑ εξαιτίας ποινικής εκκρεμότητας κακουργηματικής φύσης μεταξύ τους, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επέλεξε και πάλι, και δη μετά από όσα έχουν πλέον δει το φως της δημοσιότητας, να παρέμβει και πάλι υπέρ του ορισμού της!

Μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητούσε τον μη ορισμό της Τσαρούχα μέχρι να καταστεί αμετάκλητη όποια ποινική απόφαση και, επικουρικά, την ακύρωση όποιου παιχνιδιού η εν λόγω θα σφύριζε. Ακριβώς ίδια προσφυγή κατατέθηκε και στον φετινό αγώνα με την Καρδίτσα! Με περίσσιο θράσος, μάλιστα, και εν γνώσει του ψεύδους της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ισχυρίζεται ότι προσβάλαμε ως Παναθηναϊκός μετά τον αγώνα τον ορισμό της Τσαρούχα!

Αφού η αγαπημένη ΚΕΔ ανακοίνωνε τους αδιαφανείς ορισμούς μία ώρα πριν τον αγώνα, πότε θα προσβάλαμε τον ορισμό; Πώς να ήξερε η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ποιος θα οριζόταν, ώστε να προσβάλει προκαταβολικά τον ορισμό; Πολύ περίεργο ισχυρισμό διατυπώνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, εκτός αν θέλει να μας πει ότι εκείνοι γνώριζαν από πριν ποιοι θα σφυρίζουν τους αγώνες.

Διαρκείς παρεμβάσεις, καταγγελίες, μηνύσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τους ορισμούς και τις αναρτήσεις κατά της έγκλειστης στο σπίτι της Τσαρούχα.

Τα συμπεράσματα ΟΛΑ δικά σας».