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Δημοσίευμα από την Ρουμανία εμπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον Ασάντ Αλ-Χαμλαουί, που αγωνίζεται στην Κραϊόβα.

Ο 26χρονος Παλαιστίνιος φορ πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με την φανέλα της Κραϊόβα, μετρώντας έως τώρα 7 γκολ σε 11 συμμετοχές στο Πρωτάθλημα και άλλα 2 σε 3 συμμετοχές στο Conference League, ενώ 2 τέρματα πέτυχε και στα προκριματικά του Champions League.

Πρόκειται για έναν ταλαντούχο επιθετικό, ύψους 1.85μ., του οποίου η χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ αλλά ο σύλλογός του φαίνεται πως αξιώνει περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Το «sport.ro» τον συνδέει με την Χετάφε, το «Τριφύλλι» και Αιγυπτιακές ομάδες, ενώ ο πατέρας του δήλωσε πρόσφατα ότι προτεραιότητά του, εφόσον φύγει από την Κραϊόβα, θα είναι να παίξει σε ένα από τα κορυφαία Πρωταθλήματα της Ευρώπης (Ισπανία, Ιταλία ή Γαλλία).

Πάντως, με την παρουσία των Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ και Λιβάι Γκαρσία στο ρόστερ, είναι αμφίβολο κατά πόσο οι «πράσινοι» θα προχωρούσαν στην απόκτηση ενός ακόμα σέντερ φορ.