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Ο Νεϊμάρ πρόσφερε στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας στη νίκη της Σάντος με 1-0 επί της Κοριτίμπα, για την 35η αγωνιστική του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους με τις εντυπωσιακές ενέργειές του.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά την τιμωρία του και έδειξε ότι δεν έχει χάσει την τεχνική του κατάρτιση, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που θύμισε τον Νεϊμάρ των προηγούμενων χρόνων.

Με συνεχόμενες ντρίμπλες, περίτεχνες ενέργειες και εντυπωσιακές αλλαγές κατεύθυνσης, δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα της Κοριτίμπα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Μάλιστα, είχε συμμετοχή και στη φάση του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης, καθώς ο αντίπαλος τερματοφύλακας απέκρουσε το σουτ του, με τον Γκαμπιγκόλ να εκμεταλλεύεται την επαναφορά και να χαρίζει τη νίκη στη Σάντος στις καθυστερήσεις.

Δείτε τις εντυπωσιακές ενέργειες του Νεϊμάρ: