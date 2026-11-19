Με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη, που είχε γκολ και ασίστ, η Εθνική Παίδων ξεπέρασε το δύσκολο πρώτο ημίχρονο, λύγισε την Αίγυπτο (2-1) και μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ Κ17, πανηγυρίζοντας μια ιστορική νίκη.

Ώρα να γράψουμε ιστορία. Ώρα να γράψουμε γαλανόλευκη ιστορία στα γήπεδα του Κατάρ. Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, η Εθνική Παίδων βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Μουντιάλ, ξεκινώντας την πορεία της στα γήπεδα της Ντόχα, αντιμετωπίζοντας την Αίγυπτο.

Σε έναν όμιλο που συμμετείχαν επίσης το Κατάρ και ο Παναμάς, με τους δύο + κάποιους 3ους να προκρίνονται στη φάση των «32», με τη Γαλανόλευκη να ψάχνει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της επόμενης φάσης.

Ο Γείτονας πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του τους Τσίγκα, Φιλιππιάδη, Λάβδα, ως τριάδα στα στόπερ. Ο Χαλδέζος ανέλαβε την αριστερή πλευρά, με τον Σιώζιο αντίστοιχα στα δεξιά. Το δίδυμο στα χαφ συνέθεσαν οι Νέτο και Μπινιάρης, με τους Κώστογλου, Καραγγέλη και Νεμπή στην τριάδα της επίθεσης.

Με 10 η Αίγυπτος, ελαφρά υπεροχή η Ελλάδα

Από τ' αριστερά η πλειοψηφία των επιθέσεων της ομάδας του Βασίλη Παπαδάκη, με τους Χαλδέζο-Καραγγέλη να πρωταγωνιστούν και τον Νεμπή να απειλεί από νωρίς. Στο 5ο λεπτό ο φορ του Παναθηναϊκού, έπειτα από ωραία πάσα του Κώστογλου, σούταρε αλλά δεν βρήκε στόχο, ενώ δύο λεπτά αργότερα, η προβολή του ίδιου παίκτη, μετά από γύρισμα του Καραγγέλη, κατέληξε άουτ.

Στο 13' καταγράφηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ελλάδας με πρωταγωνιστή τον Καραγγέλη. Όμορφη ενέργεια του παίκτη της Στουτγκάρδης, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, αλλά στο διαγώνιο τετ α τετ νικήθηκε από τον κίπερ Αμρ, ο οποίος κράτησε το 0-0.

Η Ελλάδα είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή, έψαχνε το γκολ που θα της... έλυνε τα πόδια. Με τη συμπλήρωση 22 λεπτών αγώνα, ο Χαλδέζος έφυγε στην κόντρα, ο Ταμέρ τον τράβηξε από πίσω και αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε λίγα λεπτά, με την Αίγυπτο να μένει με δέκα παίκτες.

Παρ' όλα αυτά, οι τυπικά γηπεδούχοι ενώ ήταν λιγότεροι έμοιαζαν πιο «ομάδα» με δέκα παίκτες, κάτι που... βραχυκύκλωσε τη Γαλανόλευκη, η οποία στο διάστημα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου δεν βρήκε την κλασσική ευκαιρία.

Στο 36' η σέντρα σουτ του Χαλδέζου, απομακρύνθηκε με τα πόδια από τον Αμρ, με το 45λεπτο να «κλείνει» με την κεφαλιά του Χασέιμπ που κατέληξε λίγο άουτ, στην πρώτη τελική για τους Αιγύπτιους και το 0-0 να συντροφεύει στα αποδυτήρια τις δύο ομάδες.

«Καθάρισε» τη νίκη ο Σούβλατζης

Κάπου εκεί ήρθε αυτό που λέμε... χρυσή αλλαγή από πλευράς Παπαδάκη. Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης μπήκε στο 46' και μέχρι το 62' είχε κάνει σχεδόν τα πάντα. Στο 54' η σέντρα του Σιώζιου, βρήκε τον Χαλδέζο, άψογη ντρίμπλα-ασίστ στον Σούβλατζη, ακόμα καλύτερο τελείωμα του φορ του ΠΑΟΚ και 0-1 η Ελλάδα!

Τέσσερα λεπτά αργότερα, νέα τεράστια ευκαιρία για τους διεθνείς με το σουτ του Μπινιάρη να απομακρύνεται σε πρώτο χρόνο από τον Αμρ, ενώ ο Χαλδέζος αστόχησε από κοντά μετά το «ριμπάουντ». Ό,τι δεν κατάφερε ο Χαλδέζος, το έκανε πράξη ο Καραγγέλης, με τσίμπημα της μπάλας από γύρισμα του Σούβλατζη στο 62ο λεπτό για το 0-2 της Ελλάδας.

Σε μία από τις ελάχιστες στιγμές των Αιγύπτιων, ο νεοεισελθόντας Σουΐντι έπιασε ένα σουτ... καριέρας στο 71ο λεπτό, μειώνοντας σε 1-2, σε ένα από τα γκολ του Μουντιάλ, παρότι είμαστε ακόμα στην πρεμιέρα.

Οι Αιγύπτιοι παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα έδειξαν τα... δόντια τους, κλείνοντας στα καρέ της την Ελλάδα, παρ' όλα αυτά οι παίκτες του Παπαδάκη δεν είχαν όρεξη για αστεία και ρίσκα. Τελικό 1-2 για την Εθνική Παίδων, η οποία έγραψε, γράφει και ελπίζουμε να συνεχίσει να γράφει ιστορία στα γήπεδα του Κατάρ.

Στους 3 βαθμούς πλέον η Γαλανόλευκη, όσους έχει και το Κατάρ, που κέρδισε στο έτερο παιχνίδι του ομίλου τον Παναμά. Τι σημαίνει αυτό; Πως σε περίπτωση νίκης της Ελλάδας απέναντι στον Παναμά την προσεχή Κυριακή (22/11 14:30), οι διεθνείς θα έχουν σφραγίσει από νωρίς το εισιτήριό τους για τη φάση των «32».

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αίγυπτος Κ17: Αμρ, Μοχάμεντ(67' Σουϊντι), Αλάα, Γιουσέφ, Ντέιζλ, Γκαμάλ(88' Κχάλεντ), Αμπντελραχίμ (67' Αμπουελέζ), Μπεσχίρ, Χασεΐμπ(46' Αμπντουλάχ), Σαφουάτ(88' Μοχτάρ), Ταμέρ

Ελλάδα Κ17: Γείτονας, Καραγγέλης, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Λάβδας, Σιώζιος(90+1' Πουλόπουλος), Νέτο(74' Παπασαραφιανός), Μπινιάρης, Κώστογλου(46' Σούβλατζης), Χαλδέζος(74' Βασιλειάδης), Νεμπής(85' Παπαδάκης)

