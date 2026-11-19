Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε με 79-78 τη Γκέντσε απ’ το Αζερμπαϊτζάν και βελτίωσε το ρεκόρ του στο 5-2 στο φετινό FIBA Europe Cup. Ο assistant coach των νησιωτών, Ανδρέας Γαβαλάς, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί της Γκέντσε: «Παίζαμε μαζί τους για δεύτερη φορά και, όταν παίζεις ξανά απέναντι σε μια ομάδα που έχεις κερδίσει με 18 πόντους στο πρώτο ματς, μπορεί να φτάσεις στο σημείο να την υποτιμήσεις. Το ότι ήμασταν σοβαροί στα κρίσιμα σημεία ήταν πολύ σημαντικό για να έρθει η νίκη αυτή».

Για την πορεία του Κολοσσού σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Το καλό είναι ότι είμαστε εντός στόχων. Στην Ευρώπη έχουμε κάνει μια καλή πορεία και έχουμε φτάσει στο σημείο να κοιτάμε με πολλές ελπίδες την πρόκριση στην επόμενη φάση, μετά και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων του ομίλου. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα όσον αφορά την υπεράσπιση της έδρας μας. Έχουμε πάρει τις νίκες που πρέπει και σίγουρα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό και το Σάββατο. Νομίζω ότι στη φετινή GBL το να υπερασπίζεσαι την έδρα σου είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Για τα απαιτητικά ευρωπαϊκά ταξίδια και τη διαχείριση: «Τα ταξίδια είναι πάρα πολύ απαιτητικά και πιστεύω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο θέμα της διαχείρισης των παικτών, για να μπορούν ν’ αντεπεξέλθουν. Υπάρχει και η δυσκολία ότι, πέραν της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τα γήπεδα των ομάδων με τις οποίες παίζουμε δεν είναι κοντά στο αεροδρόμιο. Θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό φύγαμε κατευθείαν για το Αζερμπαϊτζάν. Πήγαμε μέσω Κωνσταντινούπολης στο Μπακού και από εκεί χρειάστηκαν έξι ώρες με το πούλμαν για να φτάσουμε στην πόλη όπου γινόταν το ματς. Υπάρχει αυτή η επιπλέον μετακίνηση, που είναι ταλαιπωρία για την ομάδα και τους παίκτες».

Για την εμπειρία των παικτών απ’ τις διπλές υποχρεώσεις: «Η αλήθεια είναι ότι, πρώτον, έχουμε αρκετά παιδιά με εμπειρία σε αυτήν τη διαδικασία, δηλαδή παιδιά που έχουν ξαναπαίξει είτε στο FIBA Europe Cup είτε στη GBL είτε ακόμα και στο BCL. Έχουν μάθει, δηλαδή, να παίζουν κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, κάτι που είναι επίσης σημαντικό στο πλαίσιο της διαχείρισης».

Για την προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες των παικτών: «Δε μπορείς να μην προσαρμοστείς. Το feedback που παίρνεις απ’ τους αθλητές είναι καθημερινό και έχει να κάνει με το πώς τους βλέπεις στον αγώνα, πώς αποδίδουν και πώς νιώθουν. Αυτό θέλει συνεργασία όλου του επιτελείου. Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν δεν είναι σπασμωδικές. Βλέπεις πώς είναι η κατάσταση και πράττεις αναλόγως».

Για το επερχόμενο (21/11) παιχνίδι με τον Προμηθέα για τη GBL: «Τα παιχνίδια στα οποία θεωρείσαι φαβορί είναι τα πιο δύσκολα. Ειδικά όταν παίζεις στην έδρα σου, έχεις ένα παραπάνω βάρος. Σίγουρα έχουμε μια καλή εικόνα για τον Προμηθέα, από την άποψη ότι έχουμε δει αρκετά παιχνίδια του. Το πιο σημαντικό μ’ αυτήν τη διαδικασία Ελλάδας-Ευρώπης είναι ότι έχεις λιγότερες μέρες για να δουλέψεις και να μοιράσεις τις πληροφορίες ώστε να τις επεξεργαστούν και οι παίκτες. Εκεί είναι το “κλειδί” για να έχεις συνέπεια σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να μπορείς ν’ αξιοποιήσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την πληροφορία που θα πάρεις για τον αντίπαλο και να την παρουσιάσεις το Σάββατο.

Σίγουρα, ένα σημαντικό κομμάτι είναι το πνευματικό, καθώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο, παρ’ όλο που τα αποτελέσματά του στην Ελλάδα τον έχουν φέρει χαμηλά στη βαθμολογία. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ν’ αντιδράσουμε σε κάθε συνθήκη που μπορεί να προκύψει μέσα στο παιχνίδι».

Για τη μετάδοση των πληροφοριών ενός αντιπάλου στους παίκτες: «Νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να συλλέξουμε την πιο χρήσιμη πληροφορία και να φτάσουμε στο σημείο να μεταδώσουμε στους παίκτες τι γίνεται και τι να περιμένουν, χωρίς να τους “κάψουμε” το μυαλό. Πρέπει να ξέρουν τι τους περιμένει, αλλά να μη φτάσουν στο σημείο να σκέφτονται την πληροφορία και να ξεχάσουν το παιχνίδι. Στο τέλος της ημέρας, ο ρυθμός που έχεις και η ενέργεια που βγάζεις είναι πάρα πολύ σημαντικά».