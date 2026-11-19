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Μια πόλη, χιλιάδες Άγιοι Βασίληδες και πολλή χριστουγεννιάτικη χαρά!

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), ο μεγαλύτερος δρομικός σύλλογος της πόλης Offline Running Association και η ActiveMedia Group φέρνουν ξανά στους δρόμους της Αθήνας το πιο χριστουγεννιάτικο τρέξιμο της χρονιάς.

Το ραντεβού δίνεται, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026 στις 10:00 μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, για ένα πρωινό όπου το γιορτινό κλίμα, η καλή διάθεση και η κίνηση γίνονται ένα.

Η διαδρομή

Η γιορτινή διαδρομή των 2,8 χλμ. ξεκινά από το Δημαρχιακό Μέγαρο, το πιο κεντρικό σημείο συνάντησης της πόλης. Ο αγώνας είναι για όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους! Οι δρομείς κινούνται στην οδό Αθηνάς με την Ακρόπολη να ξεπροβάλλει μπροστά τους, στρίβουν στην Ερμού και, μέσω της Αγίων Ασωμάτων, περνούν στην οδό Πειραιώς με κατεύθυνση την Πλατεία Ομονοίας. Η γιορτή κλείνει με επιστροφή στην Αθηνάς και πανηγυρικό τερματισμό στην ιστορική Πλατεία Κοτζιά, μπροστά στο Δημαρχείο.

Τρέχουμε για καλό σκοπό

Κάθε συμμετοχή μετατρέπεται σε στήριξη. Μέρος των εσόδων θα δοθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), που στέκεται καθημερινά δίπλα σε ανθρώπους και οικογένειες που βιώνουν φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση. Μέσα από δράσεις φιλοξενίας, σίτισης, στήριξης και κοινωνικής ένταξης, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. προσφέρει έμπρακτη βοήθεια εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.

Ένα ακόμη μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την αγορά αθλητικού εξοπλισμού για τον ΟΠΑΝΔΑ.

Εγγραφές

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του more.com και κάθε συμμετοχή ενισχύει τον φιλανθρωπικό σκοπό του Athens Santa Run 2026: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/athens-santa-run-2026/

Η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2026.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες: 1.500 για ενήλικες και 500 για παιδιά. Τα παιδιά εγγράφονται μαζί με τον γονέα ή κηδεμόνα τους. Την ημέρα του αγώνα δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές.

Περισσότερες πληροφορίες: athenssantarun.gr

Πακέτο συμμετοχής

Τα πακέτα συμμετοχής θα διανέμονται από το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στον χώρο εγγραφών που θα στηθεί στην Πλατεία Κοτζιά.

Κάθε συμμετέχων θα πάρει τη δική του στολή Άγιου Βασίλη, ένα αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού και δώρα από τους χορηγούς της διοργάνωσης.

Φέτος, η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Συνδιοργάνωση

Δήμος Αθηναίων, Offline Running Association, ActiveMedia Group

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη, τους:

Helpers: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή, Vichy Laboratoires

Υπό την Αιγίδα

Υπουργείο Τουρισμού, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Πληροφορίες για τους συντάκτες:

Press Office Contact:

Τηλ.: +30 210 9312881

e-mail: [email protected]