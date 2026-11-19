Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Νέα ανησυχία στην Κόμο για τον Μόιζε Κεν, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο Ιταλός επιθετικός μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου έπειτα από απρόοπτο στην αποκατάστασή του, με το ενδεχόμενο επιστροφής του το νέο έτος να βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο.

Σοβαρός προβληματισμός επικρατεί στην Κόμο για την κατάσταση του Μόιζε Κεν, με τον Σεσκ Φάμπρεγκας να βλέπει την επιστροφή του Ιταλού επιθετικού να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού πρακτορείου "ANSA", ο 26χρονος φορ αντιμετώπισε νέο απρόοπτο κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του, το οποίο μάλιστα οδήγησε στη μεταφορά του στα επείγοντα του νοσοκομείου Sant'Anna στο Κόμο.

Ο Κεν ταλαιπωρείται από πρόβλημα στην κνήμη, το οποίο επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Ιταλίας τον Σεπτέμβριο.

Η κατάστασή του είχε οδηγήσει στην απόφαση να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία σε κλινική της Βαρκελώνης, με αρχική εκτίμηση απουσίας περίπου πέντε εβδομάδων.

Στόχος των ανθρώπων της Κόμο ήταν να επιστρέψει στη δράση μέσα στον Δεκέμβριο. Ωστόσο σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, στη διάρκεια προπόνησης το περασμένο Σαββατοκύριακο προέκυψε νέο πρόβλημα, η φύση του οποίου παραμένει αδιευκρίνιστη.

Η ιταλική ομάδα επιβεβαίωσε ότι συνέβη ένα απρόοπτο και πως ο ποδοσφαιριστής πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην Ιταλία κυκλοφόρησε ακόμη και φημολογία περί κατάγματος, ωστόσο το "ANSA" ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο. Παραμένει επίσης άγνωστο αν πρόκειται για επιδείνωση του ήδη υπάρχοντος προβλήματος, ή για διαφορετικό τραυματισμό.

Η νέα εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για τον χρόνο επιστροφής του Κεν, καθώς πλέον δεν αποκλείεται να χρειαστεί να περιμένει μέχρι το 2027 για να αγωνιστεί ξανά.

Η απουσία του από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 24 Νοεμβρίου για την League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ ήταν ήδη γνωστή. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι το πρόβλημα ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο σε διάρκεια από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Μάλιστα η υπόθεση αποκτά και μεταγραφική διάσταση. Με τον Τάσο Δουβίκα να αποτελεί τη μοναδική διαθέσιμη καθαρόαιμη επιλογή στην κορυφή της επίθεσης, η Κόμο ενδέχεται να εξετάσει την απόκτηση επιθετικού στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

Ο Φάμπρεγκας περιμένει πλέον περισσότερες απαντήσεις από το ιατρικό επιτελείο, την ώρα που η ιταλική ομάδα προετοιμάζεται για την επιστροφή στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Ένωση.