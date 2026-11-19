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Ο Σιμόν Μπάνζα επέστρεψε από την πατρίδα του και προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ενώ ο Φιόντορ Τσάλοβ συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ ενόψει Κηφισιάς

Απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας είχε σήμερα (19/11) το ασπρόμαυρο μενού, με τον Δικέφαλο να μετράει αντίστροφα για το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Το «παρών» στην προπόνηση έδωσε και ο Σιμόν Μπάνζα , ο οποίος ήταν ο τελευταίος διεθνής που αναμενόταν να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Οι Πέλκας, Γιάκιτς, Μοναστηρλής και Τέιλορ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Τσάλοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Το απόγευμα της Πέμπτης το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε σε αμυντική και επιθετική τακτική. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Την Παρασκευή (20.11) η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα προπονηθεί στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.