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Σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις φαίνεται πως έχει για τη Μάντσεστερ Σίτι η καταδικαστική απόφαση για τις παραβάσεις των κανονισμών της Premier League, καθώς η Apollo Global Management αποσύρθηκε από σχεδιαζόμενη χρηματοδότηση ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι αποκτά νέες διαστάσεις, με την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Apollo Global Management να εγκαταλείπει τις διαπραγματεύσεις για δάνειο ύψους 1,52 δισεκατομμυρίων λιρών προς τη City Football Group (CFG).

Η χρηματοδότηση προοριζόταν για τη μητρική εταιρεία της Σίτι, η οποία διαθέτει συμμετοχές σε 12 ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων.

Οι συνολικές οικονομικές υποχρεώσεις της CFG εκτιμώνται σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μέρος των κεφαλαίων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου γηπέδου της New York City FC, έργο προϋπολογισμού περίπου 705 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση ανεξάρτητης επιτροπής που έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για περισσότερες από 115 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, εμπορικές συμφωνίες χορηγίας, συνολικής αξίας σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, των οποίων η γνησιότητα αμφισβητήθηκε.

Η αγγλική ομάδα αρνείται τις κατηγορίες και έχει ήδη ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της.

Η ακύρωση της σχεδιαζόμενης χρηματοδότησης αποτελεί σημαντική εξέλιξη, ενώ η οριστική έκβαση της υπόθεσης παραμένει ανοιχτή.