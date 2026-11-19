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Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει την Παρασκευή (20/11) ο Τσικίνιο, μετά το κάταγμα που υπέστη στο μετατάρσιο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση προς τα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Τσικίνιο στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού, καθώς υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Ο 31χρονος Πορτογάλος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το πρωί της Παρασκευής (20/11), την οποία θα πραγματοποιήσει ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των «ερυθρόλευκων», Χρήστος Θέος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το διάστημα αποκατάστασης υπολογίζεται σε περίπου δέκα εβδομάδες, γεγονός που τοποθετεί την πιθανή επιστροφή του στα τέλη Ιανουαρίου, εφόσον η αποθεραπεία εξελιχθεί ομαλά.

Ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να διαχειριστεί την απουσία ενός ποδοσφαιριστή με σημαντικό ρόλο στη μεσοεπιθετική λειτουργία της ομάδας, σε μία περίοδο με συνεχόμενες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Τσικίνιο αναμένεται να χάσει, μεταξύ άλλων, τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, καθώς και σημαντικές αναμετρήσεις του Europa League. Η ακριβής ημερομηνία επανόδου του θα καθοριστεί από την πορεία της μετεγχειρητικής αποκατάστασης και την ανταπόκρισή του στο πρόγραμμα αποθεραπείας.