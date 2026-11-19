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Ο Βασίλης Σίμτσακ στάθηκε στην ομαδική αντίδραση για το διπλό του Παναθηναϊκού στο Κάουνας.

Στις δηλώσεις του στη Nova ο βοηθός προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ελέγξαμε τα ριμπάουντ και τον ρυθμό και περιορίσαμε τους στόχους της Ζαλγκίρις: τον Εντουαρντς και τον Βαλαντσιούνας. Αυτά τα στοιχεία και μαζί με την καλή κυκλοφορία της μπάλας έπαιξαν ρόλο για τη νίκη

Ο Ναν ξέρουμε τι παίκτης είναι. Ο κόουτς έβγαλε ένα play και εκείνος έβαλε 3/3 σουτ. Βγάλαμε αντίδραση σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο.

Και ο Χουάντσο επηρέασε το παιχνίδι, πήρε φάουλ, ο Λεσόρ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Ολη η ομάδα έβγαλε αντίδραση.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Φαλ. Ήταν κύριος, προπονήθηκε στο 100% παρότι δεν έπαιξε στα προηγούμενα ματς και ήταν έτοιμος να παίξει».