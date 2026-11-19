Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στάθηκε στην καλύτερη εφαρμογή του αγωνιστικού πλάνου από τον Παναθηναϊκό, μετά τη νίκη στο Κάουνας, ενώ αποθέωσε την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι της Ζαλγκίρις.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στο σερί των έξι διαδοχικών νικών της Ζαλγκίρις, με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να εξηγεί τι ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους» στην αναμέτρηση του Κάουνας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ σε δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA, στάθηκε στη μεγαλύτερη μαχητικότητα που έδειξε η ομάδα του, αλλά και στην καλύτερη εφαρμογή του αγωνιστικού πλάνου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάζει η έδρα της λιθουανικής ομάδας.

«Ακολουθήσαμε καλύτερα το αγωνιστικό μας πλάνο. Δεν το κάναμε τέλεια, αλλά παίξαμε πιο σκληρά και παλέψαμε λίγο περισσότερο. Γνωρίζαμε ότι η Ζαλγκίρις έπαιζε πολύ καλά και ότι δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι εδώ. Ξέραμε ότι θα παλέψουν. Οι φίλαθλοί τους είναι εκπληκτικοί και η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική για να παίζεις μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες που παρατηρούνται τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε: «Δεν έχω ιδέα γιατί συμβαίνει αυτό. Λένε ότι στη EuroLeague ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Εμείς σίγουρα το διαπιστώνουμε αυτό από την αρχή της χρονιάς. Απλώς βγαίνουμε στο παρκέ, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι θα συμβεί».