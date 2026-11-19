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Εντυπωσιακή φάση από τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού.

Ο Ματίας Λεσόρ έβγαλε μια θεαματική φάση, κάνοντας… poster με κάρφωμα τον θηριώδη Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Από τη δημιουργία και πολύ όμορφη ασίστ του Κώστα Σλούκα, η μπάλα πήγε στα χέρια του Λεσόρ, που χωρίς δισταγμό σηκώθηκε και κάρφωσε εμφατικά στα… μούτρα του Λιθουανού σέντερ της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Δείτε τη φάση:

WHAT. A. POSTER. 😮‍💨 @ThiasLsf OH WOW! 😮 ☘️ https://t.co/k8cIV5rl0b — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026