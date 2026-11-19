Ο Ματίας Λεσόρ έβγαλε μια θεαματική φάση, κάνοντας… poster με κάρφωμα τον θηριώδη Γιόνας Βαλαντσιούνας.
Από τη δημιουργία και πολύ όμορφη ασίστ του Κώστα Σλούκα, η μπάλα πήγε στα χέρια του Λεσόρ, που χωρίς δισταγμό σηκώθηκε και κάρφωσε εμφατικά στα… μούτρα του Λιθουανού σέντερ της Ζαλγκίρις Κάουνας.
Δείτε τη φάση:
WHAT. A. POSTER. 😮💨 @ThiasLsf OH WOW! 😮 ☘️ https://t.co/k8cIV5rl0b— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026
WOAAAAAAAH! Elite @kos_slou dime to @ThiasLsf for an insane finish 🤯 #RivalrySeries #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/5i3J83tGA2— EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026