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Σημαντικά προβλήματα στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, με τους Γκουστάβο Πουέρτα και Τσικίνιο να τίθενται εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να χάσουν σημαντικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες ενόψει της απαιτητικής συνέχειας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες λόγω κάκωσης στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου, ενώ ο Τσικίνιο υπολογίζεται ότι θα απουσιάσει για περίπου δυόμισι μήνες, εξαιτίας κατάγματος στο μετατάρσιο.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να χάσουν από κοινού τουλάχιστον δέκα αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Τα 10 παιχνίδια που αναμένεται να χάσουν και οι δύο

22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (Super League)

26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (Europa League)

29/11: Άρης – Ολυμπιακός (Super League)

02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδας)

05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Super League)

10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (Europa League)

13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (Super League)

20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Super League)

09/01: Καλαμάτα – Ολυμπιακός (Super League)

16/01: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (Super League)

Γκουστάβο Πουέρτα: Αμφίβολη η συμμετοχή του σε τέσσερα ακόμη παιχνίδια

Η επιστροφή του Κολομβιανού μέσου θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του. Προς το παρόν, παραμένει αβέβαιο εάν θα είναι διαθέσιμος για τις ακόλουθες αναμετρήσεις:

21/01: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ (Europa League)

Πιθανόν 24/01: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός (Super League)

28/01: Τορένσε – Ολυμπιακός (Europa League)

Πιθανόν 31/01 : Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Super League)

Τσικίνιο:Τρία ακόμα παιχνίδια σίγουρα εκτός και επανεκτίμηση της κατάστασης

Για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, το διάστημα απουσίας υπολογίζεται σε περίπου δυόμισι μήνες. Πέρα από τις δέκα κοινές αναμετρήσεις, αναμένεται να χάσει ακόμη τρία παιχνίδια:

21/01: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ (Europa League)

23/01: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός (Super League)

28/01: Τορένσε – Ολυμπιακός (Europa League)

Η συμμετοχή του Τσικίνιο στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν θα εξαρτηθεί από την αποκατάσταση του τραυματισμού του.