Κυρίαρχος για 40 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός ποδοπάτησε τη Ζαλγκίρις μέσα στο Κάουνας (72-87) κι έδειξε ότι συγκεντρωμένος είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα! Όργια Ναν, μαέστρος ο Σλούκας, «στόπερ» στα κρίσιμα ο Χουάντσο. Αποστολή στη Λιθουανία.

«Αγριεμένη» εμφάνιση του Παναθηναϊκού Aktor και μεγάλο διπλό στη "Zalgirio Arena". Οι «πράσινοι» έχοντας στόχευση, συγκέντρωση, άριστο διάβασμα στον περιορισμό του Γιόνας Βαλαντσιούνας και διάθεση από όλους πήραν τη νίκη στη Λιθουανία και ανέβηκαν στο 9-4, αφήνοντας τους Λιθουανούς στο 8-5.

Το «τριφύλλι» έκανε ένα παιχνίδι που μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να ακολουθηθούν στα επόμενα ματς. Η ελληνική ομάδα ακολούθησε πιστά το πλάνο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και δικαιώθηκε: με ενέργεια από όλους, «μάχες» στα ριμπάουντ (32-37ρ.), περιορισμό των λάθη (15ασ. - 12λ.) και... ελεγχόμενο απόλυτα το tempo. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας βρήκαν λύσεις από το «βαθύ» ρόστερ τους, ακούμπησαν τη μπάλα στον Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και στο φινάλε άφησαν τον Κέντρικ Ναν να κάνει το... ρεσιτάλ του.

Ο Ναν είχε 7 πόντους μέχρι το 30', αλλά στην 4η περίοδο πήρε το «όπλο» του και έκανε... σμπαράλια την άμυνα του Μασιούλις, δείχνοντας να το απολαμβάνει (14π. με 3/3 3π. στο 4ο δεκάλεπτο και 21π. συνολικά, μαζί με 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μόλις 1 λάθος). Από τη μεριά του, ο Χέις - Ντέιβις ήταν αυτή τη φορά ξεκάθαρος πόλος της «πράσινης» επίθεσης και βοήθησε σημαντικο το «τριφύλλι» (20 πόντοι με 5/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές και 6 ριμπάουντ). Πολύτιμες λύσεις από τον αρχηγό, Κώστα Σλούκα, που μέτρησε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 19', με τους Μουστάφα Φαλ (14'49'') και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11') να παίρνουν εξαιρετικό βαθμό για την αμυντική τους προσήλωση. Ο πρώτος «έσβησε» τον Βαλαντσιούνας από το πρώτο λεπτό, ενώ ο δεύτερος μπήκε στο 28' και έπαιξε τεράστιες άμυνες, «καθαρίζοντας» τα ριμπάουντ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έμοιαζε με... σκιά του εαυτού του και μπήκε στο παιχνίδι με 0/7 δίποντα. Ο "JV" τελείωσε τον αγώνα με 9 πόντους και μόλις 3/10 εντός πεδιάς, έχοντας και 3 λάθη, απέναντι στην «ατσάλινη» άμυνα του «τριφυλλιού». Το πάλεψε ο Αζουόλας Τουμπέλις (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Απέδωσε το «τρικ» με τον Φαλ, εξαιρετικός ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα πολύ ψηλό σχήμα και... μαζεμένες εκπλήξεις από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: πεντάδα με Φρανσίσκο, Χέις - Ντέιβις, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Φαλ. Μάλιστα, το γαλλικό δίδυμο της front line ήταν «καυτό», αφού ο Φαλ «έβγαλε» τέσσερις (!) άμυνες απέναντι στον Βαλαντσιούνας σε χρόνο dt, ο «Γιάμπου» μέτρησε 8π. με 3/4 σουτ και ο Παναθηναϊκός Aktor έκανε μια πολύ συγκεντρωμένη αρχή (8-13 στο 5'). Επιπλέον, ο Γάλλος σέντερ νίκησε δυο φορές τον "JV" και ο ορεξάτος Χέις - Ντέιβις έστειλε το «τριφύλλι» στο +7 (10-17). Η πεντάδα της ελληνικής ομάδας άλλαξε μαζί με το πλάνο του «Ζοτς» (13-19 στο 7', είσοδος των Ναν - Λεσόρ), αλλά το διαβασμένο «τριφύλλι» έχοντας κυριαρχία στα ριμπάουντ (6-10ρ., 5 επ. ριμπ. οι φιλοξενούμενοι), μόλις 1 λάθος και καλές αποστάσεις «έκλεισε» την 1η περίοδο με εξαιρετικό βαθμό και +11 (17-28 στο 10', επιθετικό ρεσιτάλ ο "NHD" με 11 πόντους).

Ανθεκτικό το «τριφύλλι», ασταμάτητος ο Χέις - Ντέιβις

Ο Βαλαντσιούνας επέστρεψε, ο Λεσόρ του έκανε δύο γρήγορα φάουλ και έδωσε τη θέση του στον Μήτογλου, αλλά η αντιμετώπιση στον Λιθουανό σέντερ παρέμενε άψογη (1/5 εντός πεδιάς και 3 λάθη του πρώην NBAer). Σε εκείνο το σημείο, λοιπόν, Ομπράντοβιτς έδωσε για πρώτη φορά ανάσες στον Χέις - Ντέιβις (22-30 στο 14', δοκιμάζοντας μαζί στο παρκέ τους Σλούκα, Ναν, Γκραντ) και στη συνέχεια και στον Γιαμπουσέλε, επαναφέροντας τον Μπόνγκα (26-36 στο 15'). Οι γηπεδούχοι βρήκαν την ευκαιρία να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο, «ροκάνισαν» την απόσταση (33-38 στο 17') με το δίδυμο Έντουαρντς (10π.) - Τουμπέλις (11π.) και ο «Ζοτς» κάλεσε time out για να βάλει ξανά τους Φρανσίσκο (δίπλα στον Σλούκα) και Χέις - Ντέιβις. Με 2'14'' για το ημίχρονο (35-41) το Βαλαντσιούνας vs Φαλ γύρισε στο παρκέ της "Zalgirio Arena", ο Γάλλος έδωσε νέες «μάχες» και ο τρομερός Χέις - Ντέιβις (16π. με 3/6 2π., 2/3 3π. και 4/4β. και αμέτρητες αμυντικές λύσεις) κράτησε τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης στο προβάδισμα (39-47). Στο ημίχρονο τα ριμπάουντ ήταν 14-17, με την ελληνική ομάδα να έχει 10 ασίστ - 5 λάθη και τον Βαλαντσιούνας να μοιάζει με σκιά του εαυτού του (1/6 σουτ και 3λ.). Από εκεί και πέρα, στο Α' μέρος όσο καλός ήταν ο Παναθηναϊκός, τόσο σε... άλλο γήπεδο ήταν ο διαιτητής Πουκλ, που «έχασε» μέχρι και αγκωνιά του Λι στον Μπόνγκα (την οποία τελικά... είδε κατόπιν challenge) και συνολικά είχε εκνευρίσει πολύ τον «πράσινο» πάγκο.

Το «μομέντουμ» έλεγε Ζαλγκίρις με 11-0 σερί, αλλά ο Σλούκας έδωσε «ανάσες»

Η άμυνα του «τριφυλλιού» κρατούσε τον "JV" σε... βαρομετρικό χαμηλό μέχρι το 23' (0/7 δίποντα) και οι διψήφιες αποστάσεις επανήλθαν (41-52). Όμως, τότε η επίθεση της ελληνικής ομάδας «κόλλησε» (διαδοχικά άστοχα σουτ από Φρανσίσκο, Χέις - Ντέιβις, Γιαμπουσέλε) και ο Βαλαντσιούνας δεν θα έμενε για πάντα στο... μηδέν. Ο ποιοτικός σέντερ βρήκε δυο καρφώματα και μια ασίστ και η Ζαλγκίρις άσκησε πίεση μέσα σε πανδαιμόνιο (48-52 στο 25'). Ο Ομπράντοβιτς επανέφερε τον Σλούκα, αλλά το «μομέντουμ» ήταν ξεκάθαρα υπέρ των γηπεδούχων (52-52 ο Έντουαρντς στο 26'), με το τηλεοπτικό time out να στέλνει τις δύο ομάδες στους πάγκους τους με νέα δεδομένα. Ναν και Λεσόρ γύρισαν στην αναμέτρηση, ο «Σλου» έβαλε τέλος στο λιθουανικό σερί (11-0) με 2/2 βολές, αλλά ο... σεληνιασμένος Τουμπέλις (17π. - 2ασ.) έφερε μπροστά το κλαμπ από το Κάουνας (55-54 στο 28'). Με 1'34'' για τα 30' και τη Ζαλγκίρις να κάνει step up στα ριμπάουντ έχοντας ενέργεια, ο Χουάντσο πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι και ο Σλούκας με ένα τρίποντο και μια ασίστ στον Λεσόρ φρόντισε να δώσει «ανάσες» στους φιλοξενούμενους (55-59 στο 30').

Ο Ναν πήρε το... όπλο του και ο Παναθηναϊκός το διπλό με «αγριεμένη» εμφάνιση

Ναν (3π.) και Χέις - Ντέιβις προσέφεραν σκορ για το 58-64 (32') και ο Γκραντ επέστρεψε για να δώσει πολύτιμα λεπτά ξεκούρασης στον "NHD" και εκ νέου σχήμα με τρεις γκαρντ. Παράλληλα, σε εκείνο το διάστημα (60-64 στο 33') ο Ερνανγκόμεθ κέρδιζε τεράστιες «μάχες» στη ρακέτα (3ρ. και 2 κερδισμένα φάουλ). Ο Ναν έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο (60-67), ο Έντουαρντς έκανε ένα φτηνό λάθος και ο ασύλληπτος Ναν βρήκε και 3ο τρίποντο στην 4η περίοδο για το +10 στο 34' (60-70), αλλάζοντας πλήρως το σκηνικό. Ο Μασιούλις πήρε άρον άρον time out, αλλά το «υπερόπλο» της περιφέρειας του Ομπράντοβιτς βρήκε ένα γκολ - φάουλ για το +12 (62-74 στο 35') και έπειτα ένα λέι απ για το 64-76 (14π. πια στην 4η περίοδο ο Ναν). Επιπλέον, ο Χουάντσο... έσβησε τα φώτα με εντυπωσιακό τρόπο και οι Σλούκας - Λεσόρ έβαλαν... υπογραφή με αδιανόητο τρόπο: ένα poster dunk του Γάλλου «πάνω» στον Βαλαντσιούνας για το 64-78 (37'). Από εκεί και μετά το... ποτάμι δεν γύρισε πίσω: ο Παναθηναϊκός είχε στόχευση στο παιχνίδι του, ήξερε πολύ καλά τι ζητούσε στο παρκέ και πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στο Κάουνας (72-87 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 17-28, 39-47, 55-59, 72-87.

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