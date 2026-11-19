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Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε την σπίθα και ο Ναν το τελείωσε, με τον Παναθηναϊκό να περνάει με άνεση από το Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις. Εξαιρετικοί και οι Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Σλούκας και Χουάντσο.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Σιλβέν Φρανσίσκο: Μία από τα ίδια. Μέχρι σε ένα σημείο ήταν στο ματς, παρότι γενικά άστοχος με 0/2 δίποντα και 2/6 τρίποντα. Ξεκίνησε όμως και πάλι τα λάθη (3) και ο Ομπράντοβιτς τον τράβηξε στον πάγκο. Είχε 6 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 3

Μπράνκου Μπάντιο: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Kώστας Σλούκας: Πολύτιμος για ακόμα μία φορά. Κλήθηκε να πάρει την μπαγκέτα όταν το ματς «έκαιγε» και βοήθησε και πάλι. Είχε 8 πόντους (1/2 τριπ., 5/5 βολές), 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος. Βαθμός: 7

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Ο παίκτης που έβαλε την σπίθα για τη νίκη και αυτός που κράτησε τον Παναθηναϊκό για τρία δεκάλεπτα. Εξαιρετικός και σε άμυνα και σε επίθεση, με 20 πόντους (5/11 διπ., 2/4 τριπ., 4/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 2 λάθη. Βαθμός: 10

Τζέριαν Γκραντ: Δεν είχε κάποια σοβαρή επιρροή στο παιχνίδι. Όσους πόντους βρήκε (2π., 1/1 διπ., 0/1 τριπ.) ήταν στο τέλος και μέτρησε 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 2

Κέντρικ Ναν: Βγήκε και πάλι μπροστά στην τέταρτη περίοδο και καθάρισε. Ήταν ασταμάτητος με 21 πόντους (4/5 διπ., 4/8 τριπ., 1/1 βολή), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μόλις 1 λάθος, το οποίο μάλιστα ήταν φάουλ που δεν δόθηκε. Ασταμάτητος!Βαθμός: 10

Ματίας Λεσόρ: Χρεώθηκε νωρίς με 3 φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Μπήκε στην τέταρτη περίοδο και ήταν συγκεντρωμένος, χωρίς μάλιστα να κάνει άλλο φάουλ και τελείωσε με 7 πόντους (3/5 διπ., 1/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Γκέρσον Γιαμπουσέλε: Εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είχε 8 πόντους (2/5 διπ., 1/3 τριπ., 1/1 βολή), 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, με τρομερές άμυνες. Βαθμός: 7

Ίζακ Μπόνγκα: Ξεκίνησε το ματς με μεγάλη ενέργεια και ήταν σταθερά σε όλο το παιχνίδι. Είχε 7 πόντους (0/2 διπ., 1/1 τριπ., 4/4 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα και ήταν τρομερός στην άμυνα. Βαθμός: 8

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Μπήκε αργά στο ματς, αλλά όχι μόνο δεν ήταν εκτός ρυθμού, αλλά βοήθησε καθοριστικά στο τέλος. Δεν πέτυχε καλάθι (0/1 τριπ.), αλλά με τα 5 ριμπάουντ του, τη 1 τάπα του και τις άμυνές του ήταν κομβικός. Βαθμός: 6

Ντίνος Μήτογλου: Έπαιξε για 6:52 και τα μεγάλα κορμιά της Ζαλγκίρις δεν του πήγαιναν στο ματς. Είχε 3 πόντους (0/1 διπ., 3/4 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος κι έκανε προσπάθεια. Βαθμός: 4

Moυσταφά Φαλ: Κομβικός πάνω στον Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός ξεκίνησε με τρίποντο, αλλά τελείωσε το ημίχρονο με 0/5 δίποντα, με τον Γάλλο σέντερ να τον περιορίζει. Έδωσε ακριβώς αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός, με 5 πόντους (2/3 διπ., 1/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 7