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Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ παραμένει και με τη... βούλα κάτοικος Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Βούλγαρο μέχρι το 2029.

Τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό πως ΠΑΟΚ και Ντεσπόντοφ είχαν βρει τη... χρυσή τομή για το νέο συμβόλαιο του Βούλγαρου, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Μπορεί ο 30χρονος εξτρέμ να πέρασε δύσκολα τους προηγούμενους μήνες, όμως ο Δικέφαλος έμεινε «πιστός» και έκανε σαφές πως επιθυμεί να τον διατηρήσει στο δυναμικό του και για τα επόμενα χρόνια.

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν και έμεναν μόνο οι ανακοινώσεις. Παράλληλα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μετά από περίπου οκτώ μήνες επέστρεψε στα γήπεδα, περνώντας ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, με την Τούμπα να του «χαρίζει» ένα θερμό χειροκρότημα.

Το... τυπικό της υπόθεσης ολοκληρώθηκε σήμερα (19/11), με τους ασπρόμαυρους να ανακοινώνουν και με τη... βούλα την επέκταση συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2029.

«Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ», ήταν το μήνυμα του Δικεφάλου, με το οποίο συνόδευσε ένα βίντεο με τα... best of του Βούλγαρου με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Κίριλ Ντεσπόντοφ έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1996 στην Κρέσνα της Βουλγαρίας, δύο ώρες μακριά από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Λίτεξ Λόβετς και έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, αγωνιζόμενος ως εξτρέμ

Ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2023 και στην πρώτη του κιόλας σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική σεζόν με 13 γκολ και 13 ασίστ σε 47 παιχνίδια. Συνολικά με τον Δικέφαλο στο στήθος έχει καταγράψει 121 εμφανίσεις, ενώ έχει καταγράψει 26 γκολ και 29 ασίστ.

Ο Βούλγαρος θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2029!»