Ο Κέντρικ Ναν στάθηκε στην καθοριστική συμβολή των συμπαικτών του στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις, αλλά και στα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουν οι «πράσινοι».

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις, αναφερόμενος στην παρουσία του Φαλ, την εξαιρετική εμφάνιση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στον δικό του καθοριστικό ρόλο στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης.

«Ο Φαλ μας βοηθάει τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Μας δίνει σημαντική παρουσία μέσα στη ρακέτα. Ο Νάιτζελ έκανε σπουδαία δουλειά απόψε στο πρώτο ημίχρονο και μας κουβάλησε. Στην τέταρτη περίοδο, η μπάλα βρέθηκε στα χέρια μου και ανέλαβα τα υπόλοιπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός γκαρντ.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για το τι πρέπει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από αυτή τη νίκη, έπειτα από τις προηγούμενες ήττες, στάθηκε στην ανάγκη περιορισμού των λαθών και βελτίωσης στον τομέα των ριμπάουντ. «Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε επιθετικοί και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι τα λάθη και τα ριμπάουντ. Αν καταφέρουμε να βελτιωθούμε σε αυτούς τους δύο τομείς, θα είμαστε στον σωστό δρόμο», υπογράμμισε ο Ναν.