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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην ετοιμότητα της ομάδας του μετά τη νίκη μέσα στο Κάουνας (72-87).

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε μετά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις στη Euroleague Tv, αναφέροντας για τα στοιχεία που έφεραν το διπλό:

«Ήμασταν αποφασισμένοι από την αρχή να μπούμε μέσα και να πάρουμε το ματς. Μίλησα για το πόσο επιθετικοί ήμασταν μετά το πρώτο μέρος, συνεχίσαμε να παίζουμε έτσι.

Ήμασταν πολύ έξυπνοι αμυντικά, δείξαμε την ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα και αυτό ήταν. Πολύ σημαντική νίκη για εμάς, συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τo καλό παιχνίδι και φυσικά και στη Ζάλγκιρις, είναι πραγματικά πολύ καλή ομάδα».