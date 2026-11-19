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Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στο Μιλάνο, με την Αρμάνι να τιμά τον Σαβόν Σιλντς, ο οποίος επέστρεψε στο Forum ως αντίπαλος, φορώντας πλέον τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Ο Σαβόν Σιλντς επέστρεψε σε ένα γήπεδο γεμάτο αναμνήσεις, με την Αρμάνι Μιλάνο να αναγνωρίζει την προσφορά του Αμερικανοδανού φόργουορντ, πριν από την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο 32χρονος πέρασε έξι σεζόν στην ιταλική ομάδα, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και τρία Super Cup Ιταλίας. Παράλληλα, με 2.125 πόντους, έγινε ο πρώτος σκόρερ της Αρμάνι στην ιστορία της EuroLeague, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο.

Ξεχωριστή θέση στην παρουσία του στο Μιλάνο κατέχει η σεζόν 2020-21. Ο Σιλντς συνέβαλε στην πρόκριση της Αρμάνι στο Final Four της Κολωνίας, έπειτα από 29 χρόνια απουσίας. Η ιταλική ομάδα απέκλεισε την Μπάγερν Μονάχου με 3-2 στα playoffs και κατέκτησε την τρίτη θέση, επικρατώντας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον μικρό τελικό.

Η επιστροφή του ως παίκτη της Φενέρμπαχτσε αποτέλεσε την ευκαιρία για την Αρμάνι να τιμήσει έναν από τους σημαντικότερους αθλητές της σύγχρονης ιστορίας της.

Δείτε το βίντεο της βράβευσης: