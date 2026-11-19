Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην «Magic Euroleague» και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι φτιαγμένος για τον τίτλο. Ξεχώρισε την συνεισφορά του Μουσταφά Φαλ, ενώ συμφώνησε και με τις δηλώσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο. Αποστολή στη Λιθουανία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην «Magic Euroleague»:

Για το ότι φάνηκε ότι «πεινούσε» και αν ήθελε να προσεγγίσει έτσι το ματς: «Ναι. Έχουμε δύο εκτός έδρας ματς, χάσαμε το πρώτο. Ήταν must-win παιχνίδι. Ξεκινήσαμε επιθετικά και ελέγξαμε το ματς».

Για το τι άλλαξε σε σχέση με το προηγούμενο ματς: «Προσωπικά, ο Φαλ στο πέντε μας βοηθάει πολύ. Παίρνουμε επιθετικά ριμπάουντ, προστατεύει το ζωγραφιστό. Είναι τεράστιο αυτό για εμάς, το χρειαζόμαστε τώρα».

Για την δημιουργία του Παναθηναϊκού και ότι όλα πήγαν καλά απόψε: «Ναι. Μπορείς να το πεις αυτό. Όταν τα πάμε καλά, μπορείς να το πεις. Όταν πάει άσχημα, πιστεύω ότι έχουμε πεντάρι που μπορεί να προστατέψει το ζωγραφιστό, να κυριαρχήσει. Το backup. Ο Ματίας κάνει την δουλειά του, το backup είναι σημαντικός. Το είδαμε απόψε. Δεν έπαιξεμ με την Βίρτους και δυσκολευτήκαμε στο ριμπάουντ και στο ζωγραφιστό».

Για την σημασία της νίκης: «Είναι δύσκολη έδρα. Πάντα. Έχουν ενέργεια. Παίζουν γρήγορα, επιθετικά, έχουν physical παίκτες. Το ελέγξαμε απόψε».

Για το τι έχει αλλάξει για τον ίδιο φέτος: «Τίποτα δεν άλλαξε. Έχω την ίδια νοοτροπία και προσέγγιση σε κάθε ματς, η ρουτίνα μου είναι η ίδια. Έχει να κάνει με την χημεία και τις πεντάδες. Να αξιοποιήσουν τα προτερήματα όλοι».

Για τις δηλώσεις του Φρανσίσκο ότι όταν βρει χημεία η ομάδα θα είναι ασταμάτητη: «Σίγουρα συμφωνώ. Έχουμε από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, αν όχι την καλύτερη. Οπότε, όταν αρχίσουμε να βρισκόμαστε, η μπάλα πάει εκεί που πρέπει και κυλάει και η επίθεση και η άμυνα. Ομάδα φτιαγμένη για τον τίτλο».